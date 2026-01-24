Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
24. 1. 2026,
9.35

Santos Tour Down Under, 4. etapa

Pogačarjeva ekipa v težavah zaradi padcev, a Vine obdržal vodstvo

Sobota, 24. 1. 2026, 9.35

39 minut

Santos Tour Down Under, 4. etapa

Pogačarjeva ekipa v težavah zaradi padcev, a Vine obdržal vodstvo

STA

Jay Vine, dirka po Avstraliji | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prevlada ekipe UAE Team Emirates-XRG na kolesarski dirki po Avstraliji se je nekoliko zmanjšala, saj je moštvo zaradi padcev med zahtevno četrto etapo ostalo brez dveh članov ekipe, vključno z drugim v skupni razvrstitvi Jhonathanom Narvaezom. To sicer ni preprečilo, da bi njun moštveni kolega in domačin Jay Vine ohranil skupno vodstvo.

Sam Welsford
Sportal Avstralec Sam Welsford od velikega zaostanka do zmage, Žak Eržen med najboljših šest

Četrta etapa uvodne moške dirke svetovne serije v novi sezoni je veljala za tisto, ki bi lahko pomembno odločala v skupni razvrstitvi. A namesto v cilju se je veliko odločalo že prej, saj so organizatorji sprva zaradi vročine skrajšali etapo, s tem tudi črtali ciljni vzpon, po samem začetku pa je v vetrovnih razmerah prišlo do številnih padcev.

Že v prvih desetih kilometrih se je v hujšo nesrečo zapletel Ekvadorec Narvaez, lanski zmagovalec te dirke. Ekipa iz Združenih arabskih Emiratov je takoj sporočila, da njihov kolesar ne bo nadaljeval dirke. Kasneje je dodala, da ima Narvaez več počenih hrbtnih vretenc.

S taktično vožnjo zadržal vodstvo

Kmalu je sledil še en udarec za ekipo, katere najvidnejši član je tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, saj je malce kasneje padel tudi Vegard Stake Laengen, ki je prav tako moral zapustiti dirko. Že dan prej je padec utrpel še en član Emiratov, Adam Yates, ki pa je lahko nadaljeval.

V zahtevnih razmerah in brez dveh moštvenih kolegov je Vine s taktično vožnjo uspel obdržati skupno vodstvo z 1:03 minute prednosti. Avstralec je 130,8 km dolgo etapo odpeljal varno v glavnini in še naprej vodi pred Švicarjem Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) in Avstralcem Harryjem Sweenyjem (EF Education-EasyPost).

"To je ekipni šport. V etapah, kot je bila današnja, se to še bolj pozna. Na srečo nam je uspelo obdržati precej zajetno prednost v skupnem seštevku, a je zelo žalostno, da smo ostali brez dveh kolesarjev. Za Jhonathana še čakamo na novice glede njegovih poškodb, Vegard bi moral biti v redu za naslednje dirke," je takoj po dirki dejal Vine.

Slovenca na sredini karavane

Ekipa je sicer kasneje objavila, da sta bila oba kolesarja prepeljana v bolnišnico. "Pri Narvaezu so zdravniki odkrili več stabilnih kompresijskih zlomov vretenc prsne hrbtenice, v tej fazi še ne bo potreboval operacije. Trenutno je v stabilnem stanju in bo ostal v bolnici na opazovanju," so sporočili in dodali, da si je Laengen poškodoval prsni koš in bo prav tako ostal na opazovanju.

Etapna zmaga je pripadla Britancu Ethanu Vernonu (NSN), ki je v ciljnem sprintu ugnal Tobiasa Lunda Andresena (Decathlon CMA CGM). Danec se je obkrožen s številnimi pomočniki za hip znašel brez prostora, kar je bilo dovolj za Vernona, da je ostal spredaj do ciljne črte.

Oba Slovenca na dirki sta etapo zaključila nekje na sredini karavane. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je bil 52. z 25 sekund zaostanka, Žak Eržen pa 76. z 1:01 minute zaostanka. V skupni razvrstitvi je Glivar 25. (+2:04), Eržen pa 92. (+13:57).

V nedeljo je na sporedu še zadnja etapa z osmimi krogi okoli Stirlinga in skupno razdaljo skoraj 170 km. Ta bo po današnji spremembi trase predstavljala tudi najtežji preizkus v boju za skupno zmago.

Primož Roglič
Sportal Začenja se nova sezona, prvo srečanje Pogačarja in Rogliča konec aprila v Švici
Žak Eržen Gal Glivar Jay Vine UAE Team Emirates-XRG Dirka po Avstraliji
