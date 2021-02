Rogličev ekvadorski tekmec razkril načrte

Kolesar Richard Carapaz, najboljši ekvadorski športnik, je na svoji spletni strani razkril načrt dirk za sezono 2021. Do odhoda v Evropo bo v domovini le treniral, njegova prva tekmovalna preizkušnja pa bo konec marca, ko bo nastopil na dirki po Kataloniji. Nato bo tekmoval na dirki po Baskiji in ardenskih klasikah, preden se bo vrnil v domovino.

V Ekvadorju bo opravil zaključne višinske priprave za Tour, kjer bo eden od treh kapetanov ekipe Ineos Grenadiers, in olimpijske igre v Tokiu, poroča cyclingnews.com.

"Dirka po Kataloniji bo lep začetek. Na njej še nisem bil, jo pa dobro poznam, njene etape letos mi še posebno ustrezajo. Na sporedu bosta dva klanca, na katerih bi lahko bil dober," je o uvodni dirki sezone, ki bo potekala od 22. do 28. marca, zapisal Carapaz, zmagovalec predlanskega Gira in za Primožem Rogličem drugourvrščeni z lanske Vuelte.

Sprva so v ekipi načrtovali, da bo tudi letos napadal zmago na dirki po Italiji, a so se pozneje premislili in Ekvadorca uvrstili na seznam za dirko po Franciji, na kateri se bo spopadel s slovenskima zvezdnikoma Tadejem Pogačarjem in Rogličem.