Roglič in Hauptman po ogledu trase SP še bolj optimistična

Na ogledniški misiji

Roglič je lani na svetovnem prvenstvu v Bergnu osvojil srebro v vožnji na čas. Na Norveškem so prireditelji razkrili tudi trasi cestne dirke in kronometra in slovenska reprezentanca je kmalu začela pogledovati proti Avstriji.

Hauptman je že v Bergnu namignil, da bi lahko trasa vožnje na čas še kako ustrezala Rogličevim karakteristikam, saj je trasa zahtevna, razgibana in vse prej kot ravninska. To je vmes še nekajkrat potrdil, zdaj mi je pritrdil tudi Roglič.

"Prvih 30 kilometrov ni nič kaj težkih, podobno kot na cestni dirki, ceste so lepe in niso tehnično zahtevne, drugi del pa mi je nato zelo všeč. Je razgiban in težek, tam se bo verjetno naredila razlika. Težko je reči, katera proga mi bolj odgovarja, lanska v Bergnu ali ta v Innsbrucku, zanesljivo bo veliko odvisno od forme in gotovo bom naredil vse, da bom prišel v Innsbruck vrhunsko pripravljen, da naredim rezultat," je v pogovoru za spletno stran Kolesarske zveze Slovenije obljubil 28-letni Zasavec.

Avstrijci so traso vožnje na čas, v kateri bo Roglič branil srebro, morali nekoliko spremeniti, a bo trasa po mnenju Andreja Hauptmana njegovemu varovancu zelo ustrezala.

"Traso kronometra so morali spremeniti, na začetku bi moral biti kratek strm klanec in nato tehnično težek spust, a so se odločili, da je cesta preslaba in preveč nevarna, zato bodo ta klanec izpustili. Težek bo tako šele drugi del trase, Primožu bi bolj odgovarjalo, če bi prvi klanec ostal, drugi del pa mu je pisan na kožo," je optimističen Hauptman.

Po letošnji izvrstni formi na vseh terenih ter ogledu cestne trase je Rogliča zamikala tudi cestna dirka.

"Zaključni krogi niso nič posebnega, vzpon ni zahteven, tako da ne pričakujem, da se bo dirka odločala že tam, razen morda v zadnjem krogu. Potrebno bo biti pazljiv, da ne naredimo kakšne napake, nato pa bo gotovo odločilen zadnji vzpon. Tam bo že na začetku pomemben boj za položaje, potem pa je petkilometrski odsek pred vrhom res zelo zahteven, tam se bo verjetno dirka odločila," po ogledu proge pravi Roglič.

Po mnenju slovenskega asa bo do odločitve prišlo v samem zaključku: "Na vrhu vzpona je še okrog 500 metrov ravnega dela pred spustom, spust pa tudi ni težek, cesta je lepa, zato mislim, da se tam veliko ne bo več spremenilo. Kdor bo prišel prvi na vrh klanca, bo najbrž tudi postal svetovni prvak."