Roglič ima škarje in platno v svojih rokah

Na dirki Pariz−Nica, kjer v skupnem seštevku vodi slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma), je na sporedu še zadnja etapa. Karavano čaka razgibana trasa od Le Plan-Du-Vara do Levensa v dolžini zgolj 92,7 kilometra. Kolesarji bodo morali premagati tri kroge z lažjim vzponom, nekoliko navkreber bo tudi zaključek. Dirka se bo začela ob 12.30, kolesarji pa naj bi cilj dosegli okrog 17. ure.

Profil trase 8. etape dirke Pariz−Nica:

Primož Roglič, ki je včeraj zmagal po eksplozivnem zaključku, v katerem je le nekaj metrov pred ciljem prehitel še zadnjega iz ubežne skupine, Švicarja Gina Mäderja, je že včeraj naredil pomemben korak do končne zmage.

S tretjo etapno zmago na dirki in dodatnimi bonifikacijskimi sekundami je samo še povečal prednost pred drugouvrščenim Nemcem Maximilianom Schachmannom (Bora-Hansgrohe), ta znaša že 52 sekund, in Rusom Aleksandrom Vlasovom (Astana), ki za Rogličem zaostaja že minuto in 11 sekund.

Roglič je včeraj praznoval tudi jubilejno 50. zmago v poklicni karieri, postal pa je tudi prvi kolesar, ki je po Švicarju Tonyju Romingerju leta 1991 na dirki Pariz−Nica osvojil tri etapne zmage.

