Prvič po nesreči se je oglasil Bernal: Obstajala je velika možnost, da bi postal paraplegik

"Potem ko sem imel kar 95-odstotno možnost, da bom paraplegik in potem ko sem skoraj izgubil življenje, medtem ko sem počel tisto, kar imam najraje, bi se rad zahvalil Bogu, kliniki Unisabana in vsem specialistom in zdravnikom, ki so naredili nemogoče. Pa tudi moji družini, partnerki in tudi vsem vam," je na Instagramu zapisal Kolumbijec.

"Še vedno sem na oddelku za intenzivno nego in čakam na več operacij, a zaupam Bogu, da bo z mano vse v redu," je še dodal Bernal.

Kolumbijski kolesar in zmagovalec Toura 2019 je na intenzivni negi vse od ponedeljka, ko se je na treningu zaletel v zadek avtobusa, potem ko se je ta zaustavil ob cesti, da bi pobral potnika. Prestal je že nekaj operacij, vse so bile uspešne, tudi najzahtevnejša, v kateri so kirurgi stabilizirali njegova poškodovana vretenca.

To je že četrta resna poškodba kolumbijskega kolesarja v kratki karieri. Skupil jih je na Dirki po Franciji 2020, leta 2018 na klasiki San Sebastian si je zlomil nos, na treningu pred italijanskim Girom leta 2019 pa je utrpel zlom ključnice.