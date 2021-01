Prvi naslov Brandovi, v nedeljo obračun Van Aert - van der Poel

Na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu so danes v belgijskem Ostendeju podelili prva para kolajn. V ženski konkurenci je slavila Nizozemka Lucinda Brand, ki je bila za osem oziroma 19 sekund hitrejša od rojakinj Annemarie Worst in Denise Betsema. Vrhunec SP bo v nedeljo, ko bosta na delu Belgijec Wout Van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel.

Na mivkasti progi v Ostendeju se vse vrti okoli obračuna dveh odličnih cestnih kolesarjev, Nizozemca van der Poela in Belgijca Van Aerta, ki je sicer moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi. Oba bosta v boj za svoj četrti naslov krenila v nedeljo ob 15. uri. Lani je bil najboljši van der Poel. Pred moškimi bodo nastopile še mladinke.

Absolute elation!

😃@lucinda_brand crossing the line to take the 2021 UCI Cyclo-cross World Championship title.#Ostend2021 pic.twitter.com/WegR1d65l0 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 30, 2021

Ženske so preizkušnjo končale danes, prvič pa je do naslova svetovne prvakinje prišla 31-letna Brandova. Razočarala je predvsem serijska zmagovalka tekem svetovnega pokala in lanska svetovna prvakinja Ceylin del Carmen Alvarado. Nizozemka je bila na koncu šele šesta.

V moški mladinski konkurenci je bil prav tako najboljši Nizozemec, in sicer Pim Ronhaar. Slavil je pred rojakom Ryanom Kampom, ki je zaostal osem sekund. Tretji je bil Belgijec Timo Kielich z zaostankom 14 sekund.

V najmlajših selekcijah letos zaradi pandemije novega koronavirusa ne tekmujejo.

Slovencev na svetovnem prvenstvu ni.

