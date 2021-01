Van Aert v Jumbo-Vismi do leta 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wout van Aert bo še vse do leta 2024 član Jumbo-Visme.

Wout van Aert bo še vse do leta 2024 član Jumbo-Visme. Foto: A.S.O./ Alex Broadway

Belgijski kolesar Wout van Aert je na ekipnih pripravah v Alicanteju še za tri leta podaljšal sodelovanje z nizozemsko ekipo Jumbo-Visma, za katero nastopa tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič. To pomeni, da bo dres ekipe nosil do konca leta 2024, poroča spletna stran moštva.

Belgijski as je imel tudi nekaj ponudb drugih ekip, močno so si ga želeli pri ekipi Ineosa, a se je odločil, da ostane ob ramah Rogliča, Toma Dumoulina, Stevena Kruijswijka ...

"V zadnjih letih sem naredil ogromen korak naprej. To je tudi velika zasluga moštva, z njegovo pomočjo sem postal boljši kolesar. Zato mu marsikaj dolgujem in odločitev ni bila težka. So pa bile za urediti še nekatere stvari, za katere je bil potreben čas. Z nobeno drugo ekipo pa se nisem pogovarjal, menim, da je naša najboljša, v njej se tudi odlično počutim," je ob podpisu nove pogodbe dejal Belgijec, ki se po obljubi zvestobe počuti olajšanega.