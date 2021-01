Po poročanju francoskega časnika L'Equipe je bilo razlogov za Hirschijevo spremembo delodajalca več.

Eden je zagotovo plačilo. Pri UAE Team Emirates naj bi mu ponudili precej več kot v prejšnji ekipi Sunweb oz. po novem DSM. Mladi Švicar naj bi po novem na leto zaslužil kar milijon evrov, kar je 14-krat več od prejšnje plače 75 tisoč evrov na leto.

Tadej Pogačar in Marc Hirschi – vrstnika in po novem člana istega moštva. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Drug dejavnik, ki naj bi pomembno vplival na njegovo odločitev, pa naj bi bilo nerazumevanje v prejšnji ekipi in pomanjkanje spoštovanja do njegovih uspehov. Eden od razlogov za prestop so lahko tudi stroga pravila znotraj moštva, ki – kot poroča francoski časnik – niso dovoljevala, da bi kolesarji trenirali s trenerji zunaj kroga ekipe, kar naj bi bil tudi eden od razlogov, zaradi katerih se je Michael Matthews vrnil v staro sredino, v ekipo Team BikeExchange.

Kot da se duši

"Včasih se je počutil, kot da se duši," je eden od Hirschijevih sorodnikov zaupal francoskemu mediju, medtem ko Hirschi zaradi pravil v pogodbi v zvezi z vsemi podrobnostmi prestopa vztrajno molči.

"Ne morem povedati kaj dosti. Tako smo se dogovorili v pogodbi. Lahko rečem le to, da se je ponudila priložnost. In zdaj sem tukaj in se veselim prihodnosti," je dejal 22-letni Švicar, ki se pri pomembnejših vprašanjih zanaša predvsem na modrost svojega rojaka, menedžerja in vzornika, nekdanjega vrhunskega kolesarja Fabiana Cancellare, ki živi 300 metrov stran od Hirschija in njegove družine v kraju Ittigen v Švici.

Hirschi se je na zmagovalnem odru Liege-Bastogne-Liege pridružil slovenskima kolesarjema Rogliču in Pogačarju. Foto: Guliverimage/Getty Images

Sezono končal kot osmi na lestvici UCI

Marc Hirschi, osmi na lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI), je v lanski sezoni nase opozarjal na vsakem koraku. Zmagal je na eni od etap Dirke po Franciji in bil na koncu razglašen za najbolj borbenega kolesarja najprestižnejše tritedenske dirke na kolesarskem koledarju. Zmagal je na Valonski puščici, bil izjemen drugi na enodnevni klasiki Liège-Bastogne-Liège in nato še tretji na cestni dirki svetovnega prvenstva v Imoli.

V novem dresu bo debitiral na isti tekmi kot Froome

Letošnjo sezono bo tako kot Pogačar začel na domači dirki njegovega novega moštva, na Dirki po Združenih arabskih emiratih 21. februarja, kjer bo za novo ekipo debitiral tudi Chris Froome (Israel Start-Up Nation). Nato se bo preselil v Belgijo, kjer bo nastopil na dirkah Omloop Het Nieuwsblad in Kuurne-Brussells-Kuurne, sledita dve pomembni italijanski dirki Strade Bianche in Milan-San Remo, med njima pa še etapna dirka Paris-Nica, ki bo tudi uvodna dirka nove sezone za Primoža Rogliča.

Hirschija zatem čakajo spomladanske klasike – Gent-Wevelgem, Dirka po Flandriji, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Valonska puščica in Liège. Za francoski Tour, kjer naj bi se osredotočil na pomoč branilcu lanske zmage Tadeju Pogačarju, se bo ogreval na domači Dirki po Švici, po Touru pa ima cilj nastopiti tudi na olimpijskih igrah.