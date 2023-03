Prizor, ki se je razširil kot blisk. O čem je tekla beseda na premajhnem kavču?

Posnetek prizora, na katerem kolesarski šampioni Filippo Ganna, Mathieu van der Poel in Wout van Aert po kolesarski dirki Milano−Sanremo sedijo na premajhnem kavču in čakajo na podelitev, se je kot blisk razširil po družbenih omrežjih. O čem je pravzaprav tekla beseda, je pozneje razkril zmagovalec dirke van der Poel.

Prizor najboljše trojke z dirke Milano−Sanremo je zanimiv iz več razlogov. Najprej zato, ker so na enem mestu skupaj trije izjemni kolesarji, in zato, ker na podelitveno slovesnost čakajo na premajhnem kavču.

Trije velikani in premajhen kavč:

Medtem ko je Belgijec Wout van Aert, ki se je včeraj moral zadovoljiti s 3. mestom, deloval dokaj nezainteresirano in odsotno, se je Mathieu van der Poel takoj, ko se je van Aert dvignil s sedeža in odpravil na podelitev, zapletel v kratek pogovor s Filippom Ganno, ki je med trojico deloval, kot da mu je na kavču najbolj udobno. In o čem je tekla beseda?

"Vprašal sem ga, kakšen program ima v nadaljevanju sezone. Zanimalo me je, ali namerava priti v Flandrijo," je na novinarski konferenci po dirki razkril van der Poel, ki je 62 let po tem, ko je na prvem kolesarskem spomeniku sezone slavil njegov dedek Raymond Poulidor, ponovil njegov dosežek.

Na spletu so se medtem že razvili zelo zabavni komentarji o tem, kaj se je dogajalo na kavču in, predvsem, zakaj so fantje tam sploh pristali.

"Zakaj ste vedno, ko se kaj zgodi, vi trije zraven?"

"Ko te mama ošteje in imaš prepoved igre na prostem, dokler ne poveš, kdo je brcnil žogo v sosedovo okno."

"Absurdistan. Posedli smo jih na premajhen kavč in opazovali, kako se bodo odzvali."

