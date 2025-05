Mathieu van der Poel si takšne vrnitve v gorsko kolesarstvo zagotovo ni predstavljal. Na Moravskem je padel kar dvakrat v prvih šestih minutah dirke, nato pa je v tretjem krogu odstopil. Njegova ekipa Alpecin-Deceuninck sicer še ni sporočila, kako hude so njegove poškodbe, so ga pa po padcu odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede.

Nizozemec je nastopal na svoji prvi dirki v gorskem kolesarjenju po skoraj dveh letih, v svetovnem pokalu pa je nastopil prvič po letu 2021. Njegov prvi padec se je zgodil že v uvodnem krogu, ko je poskušal prehiteti skupino po zunanji strani, a je izgubil ravnotežje, se naslonil na drugega kolesarja in ob padcu trčil v ograjo. V drugem incidentu pa je znova izgubil ravnotežje na delu proge s pump stezo, pri čemer je poletel čez krmilo kolesa in treščil ob tla, njegovo kolo pa je treščilo v ograjo.

Njegova smola na terenih zunaj cest se tako nadaljuje – že prej je utrpel padce na dveh pomembnih tekmovanjih, olimpijskih igrah leta 2021 in svetovnem prvenstvu leta 2023.

Here is a video from photos of today’s crash of Mathieu van der Poel, while Sporza is saying that the damage is greater than expected and the injuries can force MVDP to not to be able to participate at the Tour de France. 😭



Hoping for better info by Alpecin tomorrow. 🙏🏼



