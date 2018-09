Primož Roglič po eni strani razočaran, po drugi ne

Že na Dirki po Franciji je imel član moštva LottoNL Jumbo težave s komolcem. Ko se je po izjemnem uspehu na dirki vseh dirk – osvojil je skupno četrto mesto in zmagal na etapi - vrnil v Slovenijo, so ugotovili, da ima v tem delu telesa kamen. Odstranili so mu ga, vendar mu je to prekrižalo načrte glede priprav na svetovno prvenstvo v Innsbrucku. S Primožem smo se pogovarjali na Košarkarski simfoniji Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja, ki se je je udeležil z dekletom Loro.

"Po operaciji, s katero so mi odstranili kamen, sploh še nisem sedel na kolo za kronometer. Do kronometra na svetovnem prvenstvu je manj kot mesec dni, tako da je premalo časa. Kronometer pa ni takšen, da bi se samo malce usedel in odpeljal. Druga stvar je, da ne bom šel tekmovat, če ne bom v igri za zmago." Foto: Getty Images Kdo vas je povabil na poslovilno tekmo Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja?

Z Loro naju je povabil sosed Vladimir Boisa (igral je na poslovilni tekmi, op. a.). Lora mi je omenila, da imava povabilo, zato sva šla.

Ali sicer poznate Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja?

Ne, osebno ne. Gledal sem ju po televiziji, pa tudi druge odlične košarkarje, ki so bili na parketu v Stožicah. V veselje mi je bilo, da sem si ogledal njuno poslovilno tekmo. Toliko legend na kupu …

Bi šlo, če bi šli zdaj sami vreč kakšno žogo na koš?

(Lora se zasmeji, op. a.). Tudi če ne … Lahko bi hitro tekel, sicer pa bolj težko (smeh, op. a.). Ko smo bili skakalci, smo sicer igrali košarko. Zdaj je že nekaj časa nisem.

Preidiva v vaše poznano okolje. Koliko so težave s kamnom v komolcu vplivale na vašo odločitev, da ne boste vozili kronometra na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku in branili srebrne medalje?

Če sem odkrit, že prej nismo dovolj trenirali kronometra. Ko smo se pripravljali na Tour, so bile v ospredju druge stvari. Po operaciji, s katero so mi odstranili kamen, sploh še nisem sedel na kolo za kronometer. Do kronometra na svetovnem prvenstvu je manj kot mesec dni, tako da je premalo časa. Kronometer pa ni takšen, da bi se samo malce usedel in odpeljal. Druga stvar je, da ne bom šel tekmovat, če ne bom v igri za zmago. Zagotovo ne bom šel tja, da bi bil deseti, zato je logično, da sem odpovedal.

"Priložnosti bo še veliko. Trasa bi bila sicer zame dovolj zanimiva. Če nisi stoodstoten, potem nima smisla, da greš tja in poskušaš nekaj doseči." Foto: Urban Urbanc/Sportida Torej med letom niste veliko trenirali kronometra?

Nekaj sem ga, seveda, tudi zmagal sem nekajkrat, vendar smo se bolj posvečali drugim stvarem. V ospredju so bile enotedenske dirke. Potem smo poskusili s tritedensko. Treniral sem, vendar je bila poškodba komolca dokončen razlog, da na svetovnem prvenstvu na kronometru ne bom nastopil.

Ali ste kaj razočarani, ker ne boste branili srebrne medalje iz Norveške?

Da in ne. Po drugi strani ne morem biti razočaran. Priložnosti bo še veliko. Trasa bi bila sicer zame dovolj zanimiva. Če nisi stoodstoten, nima smisla, da greš tja in poskušaš nekaj doseči.

Kakšen izziv je potem cestna dirka, ki bo zadnji dan? Na to vpliva ogromno dejavnikov.

Nepredvidljiva je. Prav veliko izkušenj z enodnevnimi dirkami nimam, vendar vem, kako gredo stvari. Glavna stvar je, da se celotna ekipa čim bolj pripravi na to tekmo. Vidimo, da se letos dogajajo zelo lepe stvari. Nenehno kdo preseneča. Vse teče. Zakaj ne bi nadaljevali tudi v Innsbrucku in poskusili kaj doseči? Pritiska ni, lahko pa na koncu nastane kaj lepega.

"Letos vidimo, da se dogajajo zelo lepe stvari. Nenehno kdo preseneča. Vse teče. Zakaj ne bi nadaljevali tudi v Innsbrucku in poskušali kaj doseči? Pritiska ni, lahko pa na koncu nastane kaj lepega." Foto: Urban Urbanc/Sportida Imeli boste močno ekipo …

V svojih vrstah bomo imeli kakovostne kolesarje. Dirka bo zagotovo težka in zanimiva.

Vaša ekipa za kronometer se je okrepila za prihodnje leto. Prišel je Tony Martin, večkratni svetovni prvak v kronometru. Za tritedenske dirke, kot sta Giro in Tour, je to odličen podatek.

Zdi se mi, da so to koraki v pravo smer. Videli smo, da potrebujemo še precej močnih tekmovalcev. Bomo videli. Počasi, nič se ne zgodi čez noč. Zdi se mi, da delamo prave korake, zato bo zanimivo nastopati tudi prihodnje leto.

Se je evforija po Touru že polegla? Sprejemi so bili res izjemni.

Po mojem mnenju se je. V Sloveniji sem bil po Touru praktično le pet dni. Bolj kot ne sem se ognil vsemu. Čas je bil, da spet začnem konkretno trenirati. Včasih je težko, Slovenija je majhna, vsakega poznaš, težko komu rečeš ne. Sezone še ni konec, zato se je treba pripraviti na njen zaključek. Potem bo več časa za oddih.