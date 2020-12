Primož Roglič ne miruje, tudi za božič na dirki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič, vodilni kolesar na svetovni jakostni lestvici in športnik Slovenije za leto 2020, bo danes nastopil na posebni virtualni dirki zvezd, kjer se bodo posebej pomerili šprinterji in hribolazci. Roglič se bo v spodnjem delu vzpona na slovitem Stelviu pomeril z nemškim kolesarjem Benom Zwiehoffom. Hribolazci bodo svoj izziv začeli ob 19. uri, šprinterji, ki bodo dirkali po Toskani, pa bodo na delu dve uri prej.

Posebna božična kolesarska dirka, ki jo prireja organizator Dirke po Italiji RCS Sport, bo potekala na virtualni platformi Bkool, ljubitelji kolesarstva pa jo bodo lahko spremljali na številnih kanalih. Med drugim tudi v neposrednem prenosu na Eurosportu, Flobikesu in Facebook strani dogodka The Challenge of Stars.

Šprinterski obračuni se bodo začeli ob 17. uri, hribolazci pa bodo v virtualno strmino zagrizli ob 19. uri.

Na dirki na izpadanje bo nastopil tudi najboljši kolesar leta 2020 Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki se te dni v Monaku že pripravlja na novo sezono.

V četrtfinalu se bo zmagovalec letošnje Vuelte in drugouvrščeni na Touru pomeril z Nemcem Benom Zwiehoffom, ki bo v prihodnji sezoni dirkal za ekipo Bora-hansgrohe. Čaka ju spodnji del Stelvia.

V zgornjem delu se bosta udarila zmagovalec letošnjega Gira Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in lanski zmagovalec prve izdaje tega izziva Italijan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

Preostala para bosta Bauke Molema (Trek-Segafredo) - Harold Tejada (Astana) ter eden od junakov letošnjega Gira Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) in Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Med sprinterji, ki jih čaka ravninska Toskana, je še več zvezdniških imen.

V četrtfinalu se bo Caleb Ewan (Lotto Soudal) pomeril z Madsom Pedersnom (Trek-Segafredo), lastnik vijoličaste majice z letošnjega Gira Arnaud Demare (Groupama-FDJ) pa s Sacho Modolom (Alpecin-Fenix).

Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) čaka Ben Swift (Ineos Grenadiers), Sama Bennetta (Deceuninck-QuickStep), lastnika zelena majice s Toura, pa Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Preberite še: