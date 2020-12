Slovenca vpletena v kar dva najbolj kaotična trenutka v kolesarskem letu 2020

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta poskrbela za dva najbolj izstopajoča in kaotična trenutka v kolesarskem letu 2020.

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta poskrbela za dva najbolj izstopajoča in kaotična trenutka v kolesarskem letu 2020. Foto: A.S.O.

Ko so konec februarja na kolesarski Dirki po Združenih arabskih emiratih odkrili prve primere okužbe z novim koronavirusom med kolesarskimi ekipami, je marsikdo že začutil, da to leto ne bo povsem običajno. In ko so marca zaradi širjenja okužb predčasno končali etapno dirko Pariz-Nica, je postalo dokončno jasno, da leto 2020 prinaša kaos na vseh ravneh.

Tega je bilo na pretek tudi v svetu kolesarstva, ki je od marca do 1. avgusta v tekmovalnem pogledu mirovalo, nato pa so si dirke sledile v brutalnem tempu vse do novembra.

Na kolesarski spletni strani VeloNews so izbrali tri trenutke, ki najbolje odražajo presenečenja in kaos, ki nam ga je pripravilo leto 2020. V kar dva od njih sta vpletena tudi Slovenca.

Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče

Največ pozornosti je bila tako kot vsako leto seveda deležna Dirka po Franciji, ki je zaradi pandemije potekala v poznejšem terminu, kot smo vajeni (od 29. 8. do 20. 9. 2020).

Po dolgih letih prevlade najbogatejše ekipe v karavani, britanske ekipe Sky, po novem Ineos Grenadiers, so na Touru prevladovali kolesarji nizozemske ekipe Jumbo-Visma, ki so imeli v rokavu več asov, ne le Primoža Rogliča. Ta je kar 11 dni suvereno dirkal v rumeni majici vodilnega, nato pa v predzadnji etapi Toura doživel presenečenje, ki si ga zagotovo ni želel.

Težki trenutki za Rogliča v predzadnji etapi letošnjega Toura. Foto: Guliverimage/Getty Images

Njegov rojak Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je nastopal na svoji krstni Dirki po Franciji, je na edinem kronometru letošnjega Tura pripravil senzacijo, ki je ne bo mogoče pozabiti. Na Planches des Belles Filles (Planota lepih deklet) je odpeljal fenomenalni, do potankosti naštudiran kronometer in skoraj dve minuti zaostanka za Rogličem pretvoril v skoraj minuto prednosti ter si zagotovil zmago na dirki, ki ima v svetu kolesarstva največji pomen.

Pogačar ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Foto: Reuters

Dosežek je razdelil slovenske ljubitelje kolesarstva, Pogačarja pa vpisal v zgodovino kot enega najbolj nadarjenih, dinamičnih in napadalnih kolesarjev.

Kaos v cilju Stare dame

Drugi najbolj kaotični trenutek v nenavadnem kolesarskem letu se je zgodil natanko 14 dni po koncu Toura, na dirki Liège-Bastogne-Liège, ki ima tako kot Tour prav posebno mesto v kolesarski zgodovini. Gre za eno najpomembnejših enodnevnih dirk s častitljivo zgodovino. Letošnja izvedba t. i. Stare dame je bila že 106.

Eden najbolj nenavadnih razpletov kolesarske dirke, ki je upravilič pregovor, da kdor se zadnji smeje, se smeje najslajše. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

To je bila prva dirka, na kateri bi Francoz Julian Alaphilippe lahko slavil svojo prvo zmago v mavrični majici svetovnega prvaka, a se je prenaglil in hudo uštel. Medtem ko je z visoko dvignjenimi rokami proslavljal zmago, ga je po desni prehitel nepopustljivi Roglič, športnik leta 2020 in dobitnik zlatega kolesa, ki je dokazal, da se zna tudi po porazih hitro pobrati in pokazati zobe. Znova je potrdil, da je dirka končana šele po prečkanju ciljne črte.

Dirka se je končala s kar tremi Slovenci med prvimi štirimi. Potem ko je žirija Alaphilippa zaradi nevarnega manevriranja nekaj metrov pred ciljem postavila na peto mesto, je Pogačar napredoval na tretje, Matej Mohorič pa na četrto.

Pri VeloNewsu so izpostavili trenutno slovensko prevlado v svetu kolesarstva. Slovenca v tem trenutku kraljujeta na prvih dneh mestih jakostne lestvice UCI – Roglič je spet prvi, Pogačar, ki je 14 dni tudi sam okušal vrh, pa drugi. Za prvim je najplodnejša sezona v karieri, medtem ko je drugi zmagal na najpomembnejši dirki sezone.



Država z zgolj dvema milijonoma prebivalstva in ne prav dolgo kolesarsko zgodovino se enakovredno kosa s kolesarskimi mogočneži, kot so Belgijci, Francozi in Italijani, so navdušeni novinarji portala VeloNews. "Medtem ko se je ena njihovih največjih zvezd nekoč ukvarjala s smučarskimi skoki, je druga zvezda najmlajši zmagovalec Toura po 2. svetovni vojni," so še zapisali.

Yates, Thomas ali Kruijswijk? Neeeee, Geoghegan Hart.

In še tretji primer kolesarskega presenečenja v sezoni 2020 - Dirka po Italiji.

Dirka, ki je že na začetku zaradi covid-19 ali poškodb ostala brez največjih favoritov (Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Simon Yates), je na koncu za velikega zmagovalca ustoličila številnim neznanega Taa Geoghegana Harta.

Tao Geoghegan Hart - nepričakovani zmagovalec Dirke po Italiji. Foto: LaPresse

25-letni Britanec je na Giro pripotoval kot pomočnik Gerainta Thomasa, ki naj bi mu pomagal predvsem v gorskih etapah, nato pa v Alpah prikazal predstave, ki si zaslužijo vse spoštovanje.

Nič manjše presenečenje letošnjega Gira ni 24-letni Avstralec Jai Hindley (Sunweb), ki je na zadnji etapi, na kronometru, vozil celo v rožnati majici vodilnega.

Hindley je bil v resnici predviden kot pomočnik kapetanu Sunweba Wilcu Keldermanu, a je v gorah tako dobro izkoristil svoje karte, da je na zadnji etapi vozil celo v rožnati majici vodilnega na dirki. Po slabšem nastopu na kronometru, je majico sicer izgubil, a rožnato pentljo vseeno končal na izvrstnem 2. mestu, kar je več, kot je kdorkoli kadarkoli pričakoval. Njegov ekipni kolega Kalderman je medtem pristal stopničko nižje.

Jai Hindley čestita Hartu, ki mu je v Milanu slekel rožnato majico. Foto: LaPresse

Nase je močno opozoril tudi 22-letni Portugalec João Almeida iz ekipe Deceuninck - Quick Step, ki je večino Gira odpeljal oblečen v rožnato majico, na koncu pa dirko končal tik pod zmagovalnim odrom, na visokem 4. mestu.