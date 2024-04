Kako hudo jo je skupil Roglič? Kameri namenil dvignjen palec!

Kolesarstvo velja za atraktiven, a tudi nevaren šport. Svojo nepredvidljivo plat, kar se tiče poškodb, je dokazal tudi na dirki po Baskiji. Pri množičnem padcu so poškodbe utrpeli številni favoriti, med njimi tudi Primož Roglič (Bora-hansgrohe). Slovenski šampion je po padcu končal z dirko, s prizorišča nesreče pa se odpeljal v moštvenem avtomobilu. Ko so ga ujele kamere, je dvignil palec in s tem namignil, da ni prišlo do kakšne večje poškodbe. Več o tem bo najverjetneje kaj kmalu sporočila njegova ekipa.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na baskovskih cestah padel že v sredo, ko se je znašel na tleh pred ciljem tretje etape. Vseeno je nadaljeval, stisnil zobe in zadržal skupno vodstvo. Dan pozneje pa je kapetan ekipe Bore-Hansgrohe znova izkusil temnejšo plat kolesarskih dirk. Ko je okrog 33 kilometrov pred koncem na spustu prišlo do množičnega padca, se je med osmoljenci znašel tudi Roglič.

Do padca je prišlo pri visoki hitrosti na spustu z drugega kategoriziranega klanca Olaeta. V malce ostrejšem ovinku so številni zdrsnili na tla, nekateri pa so pristali v globokem odtočnem jašku. Med njimi sta bila tudi Roglič (Bora-hansgrohe) in Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), medtem ko je čez jašek poletel Belgijec Remco Evenepoel (soudal-Quick Step) in nato med drevesi izgubil nadzor nad kolesom.

Foto: Guliverimage

Če je Evenepoel odšepal s prizorišča z bolečinami v roki in ključnici, pa je bilo s Skandinavcem, ki namerava letos braniti zmago na ''dirki vseh dirk'', francoski pentlji, še huje. Dolgo časa je ležal poleg betonskega jarka, nato so ga odnesli v reševalno vozilo. Njegova ekipa je sporočila, kako je pri zavesti in na poti v bolnišnico.

Kolesarski svet nestrpno čaka na novice o tem, kako so jo odnesli asi. Kar se tiče Rogliča, njegova poteza, ko je iz moštvenega avtomobila dvignil palec in ga pokazal kameri, pove ogromno pozitivnega. S tem je nakazal, da z njim ni nič hujšega. S prizorišča množičnega padca je odšepal, njegova ekipa pa bi lahko kaj kmalu sporočila, kako hudo jo je skupil.

Roglic saying goodbye to Itzulia. "Yeah, I was better". #Itzulia2024 pic.twitter.com/CaQDskrMB7 — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 4, 2024