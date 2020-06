Pri Rogličevih interni boj

Tako rekoč polovica koledarskega leta v svetu kolesarstva je že mimo, organizatorji pa so zaradi nevšečnosti s koronavirusom pod streho spravili le peščico dirk.

Kolesja naj bi se na mednarodni ravni zavrtela avgusta, zaradi "sovražnika" pa še vedno vlada negotovost. Katere dirke bodo izpeljali, bomo tako videli v nadaljevanju leta.

V Franciji se na vse kriplje trudijo, da bi izpeljali sloviti Tour de France, v nasprotnem primeru bi se nekatera moštva znašla v težkem finančnem položaju.

Na Touru bo imela pomembno vlogo tudi ekipa Jumbo-Visme, katere član je naš Primož Roglič. Slovenski kolesar bo kapetan moštva na francoskih cestah, a bosta imela na štartu enako izhodišče še nizozemska matadorja Steven Kruijswijk in novinec Tom Dumoulin. Sprva se torej obeta interni boj znotraj Jumbo-Visme. Ko bodo karte dokončno razdeljene, pa bo celotna ekipa v nadaljevanju dirke delala le za enega favorita.

"Pri Sunwebu je bilo zelo težko prenašati pritisk celotne ekipe"

Kako je osvojiti tritedensko dirko, vesta tako Domoulin kot Roglič. Nizozemec je leta 2017 postal kralj Gira, Roglič je lani osvojil Vuelto.

Foto: Sportida

Dumoulin je prišel v domače okolje zaradi nezadovoljstva pri zadnjem delodajalcu Team Sunweb. Dosegel je predčasno prekinitev pogodbe, pa čeprav je bil v ekipi kapetan. Kot osrednji favorit nemškega moštva, ki je bilo pred letom 2015 registrirano v njegovi Nizozemski, je bil predviden za lanski Tour, a so ga poškodbe oddaljile od največje kolesarske pentlje na svetu: "Vsi so delali zame. Pri Team Jumbo-Vismi bomo trije kapetani na Dirki po Franciji, če bo ta izpeljana. To mi je všeč in zavedal sem se tega, ko sem prišel. Pri Sunwebu je bilo zelo težko prenašati pritisk celotne ekipe, ki je delala le zame."

"Dogovor smo sprejeli skupaj"

Nekdanji svetovni prvak v kronometru ne bo imel težav, če bosta v Franciji v boljši formi Roglič ali Kruijswijk. Obema bo v pomoč, če bo potrebno, o čemer so se dogovorili že decembra lani, ko so postavljali cilje za leto 2020. In osrednji cilj je osvojitev Toura: "Nov položaj mi je všeč. Dobil sem priložnost, da se dokažem sebi. Če bom dober, bo ekipa dirkala zame. Če ne bom, bom delal jaz za vodjo. Ta dogovor smo sprejeli skupaj in ga podpiram."

Foto: Reuters

V zadnjih dveh letih je nizozemsko moštvo na Dirki po Franciji s Primožem Rogličem osvojilo četrto in lani s Kruijswijkom tretje mesto, a je jasno, da bosta osrednji železi v ognju Roglič in Dumoulin.

"Moja želja je, da Tour osvojim jaz"

Slovenski šampion naj bi sezono začel na dirki Tour de l'Ain med 7. in 8. avgustom, nato naj bi se podal na kriterij Dauphine (12.-16. avgust), 29. avgusta pa je predviden štart Toura.

Primož Roglič bo na Touru eden od kapetanov ekipe Jumbo-Visma. Foto: Vid Ponikvar

"Vse moramo upoštevati. Tudi to, da bodo letos Tour morda odpovedali. Videti je, da bomo lahko začeli dirkati v prihodnjih dveh mesecih. Naš osrednji cilj je osvojiti Tour. Moja želja je, da ga osvojim jaz, in za to se bom boril," je še dejal nizozemski kolesar, ki se lahko pohvali tudi s tremi etapnimi zmagami na največji dirki. Leta 2016 je osvojil kronometer in gorsko etapo, v vožnji na čas pa je bil najhitrejši še leta 2018.

Prav v tem letu je bil najbližje rumeni majici vodilnega, ki je na koncu pripadla Geraintu Thomasu. Minuta in 51 sekund ga je ločilo od zgodovinskega podviga, na koncu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom – Chris Froome je bil tretji, Roglič pa četrti.