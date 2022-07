Čeprav je peto etapo Dirke po Franciji osvojil Simon Clarke, je Woutu van Aertu po velikem preobratu in z izjemnim kolesarjenjem le uspelo zadržati rumeno majico. Tadeju Pogačarju pa je uspela še ena neverjetna dirka. Na etapi, ki so jo zaznamovale kocke, tako je zmanjšal zaostanek za vodilnim in se uspešno otresel vseh osrednjih tekmecev v boju za končno zmago. Tadej Pogačar je v cilj prikolesaril kot šesti, z zaostankom 51 sekund za Clarkom. Skupni zaostanek za "rumenim" van Aertom je tako zmanjšal na 19 sekund in s tem uspehom že polni naslovnice tujih medijev.

Čeprav je Avstralec zmagovalec pete etape, predstava Pogačarja znova navdušuje.

Primož Roglič je na peti etapi Dirke po Franciji nesrečno zadel ob ogrado sena in padel ter tako izgubil dragoceni čas za vodilnimi. Slovenski kolesar v dresu Jumbo-Visme naj bi si pri padcu celo izpahnil ramo.

Roglič z današnjim rezultatom zaostaja za vodilnim že dve minuti in 36 sekund.

Ta mož je neverjeten, so zapisali mnogi, ko so izvedeli, da je Roglič "poškodbo" saniral sam v času dirke.

Razplet pete etape Dirke po Franciji ni ravnodušnega pustil niti Petra Prevca, ki je bil nad padcem Primoža Rogliča očitno razočaran.

Vendar vsi verjamejo, da je prav Roglič še vedno tisti, ki (edini?) lahko konkurira Pogačarju, kljub smoli, ki se ga očitno drži tudi na letošnjem Touru.

I want @rogla to use his frustration (over his crash) and win at least three stages of this @LeTour ! IMHO, he is the only one who can (could?) challenge Pogi.