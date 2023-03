Pred Pogačarjem prvi gorski cilj nov lov na odbitne sekunde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadeja Pogačarja, Jana Tratnika in Jonasa Vingegaarda na dirki Pariz-Nica danes čaka prvi gorski cilj.

Na kolesarski dirki Pariz-Nica je danes na sporedu 4. etapa, ki prinaša 164,7 kilometra in 2.470 višinskih metrov od kraja Saint-Amand-Montrond do smučarskega središča La Loge des Gardes. Etapa ima tri kategorizirane vzpone, prva dva sta 3. kategorije, ciljni vzpon do La Loge des Gardes (6.7 km, sedemodstotni povprečni naklon) pa je označen kot vzpon 1. kategorije. Etapa, ki bo po napovedih meteorologov potekala v hladnem in deževnem vremenu, se bo začela ob 12.40, končala pa predvidoma ob 16.30.

Ključne trenutke 4. etape kolesarske dirke Pariz-Nica je pričakovati na treh kategoriziranih vzponih, in sicer na dveh vzponih 3. kategorije Côte du Vernet na 116. kilometru (2 km, 5,8-odstotni naklon) in Côte de Cheval Rigon na 137,5 kilometra (5,8 km, 3,8-odstotni naklon), na ciljnem vzponu na 1077 metrov visoki La Loge des Gardes, ki ima oznako 1. kategorije (6,8 km, sedemodstotni povprečni naklon), in na letečem cilju na Col du Beaulouis na 149,3 kilometra (8,9 km, 3,1-odstotni povprečni naklon, zadnjih 800 metrov ima 4,1-odstotno naklonino), kjer bodo na voljo odbitne sekunde (6-4-2), ki jih je Tadej Pogačar zbiral že v prvih dveh etapah. Bonifikacijske sekunde si bodo tudi v cilju razdelili tudi prvi trije (10-6-4).

Profil 4. etape dirke Pariz-Nica:

Pogačar, prvi adut ekipe UAE Emirates, je s 14 sekundami zaostanka, ki jih je pridobil na torkovem ekipnem kronometru, trenutno na 10. mestu. Njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je po zaslugi odlične vožnje na čas (ekipa Jumbo-Visma je slavila etapno zmago) napredoval na 5. mesto in ima pred Pogačarjem 11 sekund prednosti.

Rumeno majico bo nosil Magnus Cort, ki je v torek z ekipo Education First pripravil presenečenje na kronometru (za pičlo sekundo in pol so zaostali za zmagovalno ekipo Jumbo-Visma). Danec ima pred prvim zasledovalcem Nathanom Van Hooydonckom (Jumbo-Visma) sekundo prednosti.

V rumeni majici bo danes vozil Magnus Cort. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

