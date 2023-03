Primož Roglič v središču pozornosti zaradi zanimivega detajla

Primož Roglič, ki je oktobra lani prestal operativni poseg na levi rami in šele decembra začel trenirati na prostem, te dni preizkuša svojo pripravljenost na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Marsikdo je poleg spodbudnih predstav, ki jih kaže 34-letni Zasavec, opazil tudi to, da Roglič vztraja pri zimski podobi spodnjih okončin, oz. da ne sledi eni od zapovedi profesionalnega kolesarstva, to so depilirane noge, ki naj bi olajšale delo maserjem in zdravstvenemu osebju ob morebitni oskrbi ran.

Čeprav je Primož Roglič pred začetkom letošnje sezone zatrjeval, da bo tekmovalno leto 2023 začel konec marca na Dirki po Kataloniji, se je zaradi dobrega počutja in forme na ekipnih pripravah na Tenerifu odločil, da formo preizkusi že na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki poteka od 6. do 12. marca.

"Po višinskih pripravah sem se počutil dovolj dobro, da spet začnem dirkati," je Roglič povedal po skoraj šestmesečnem tekmovalnem premoru. Nazadnje je dirkal na španski Vuelti, kjer je po hudem padcu predčasno odstopil. Oktobra je prestal operacijo leve rame in šele decembra začel trenirati na prostem. Njegov osrednji cilj prvega dela sezone je Dirka po Italiji, preizkušnje pred majem pa so namenjene stopnjevanju forme.

"Lepo se je spet vrniti," je dejal v torek. "Za mano je pomemben sklop priprav in pripravljen sem na dirke. Po tej bomo videli, kaj moramo še popraviti, da bom še boljši," je dejal Roglič, ki je etapno dirko Tirenno-Adriatico začel z 12. mestom na uvodnem 11,5-kilometrskem kronometru po spolzkih cestah Toskane, drugo etapo pa končal v času zmagovalca Fabia Jakobsena (Soudal - Quick Step). V skupnem seštevku dirke je trenutno na 11. mestu. Za vodilnim Filippom Ganno, ki si je na uvodnem kronometru nabral veliko prednost, ima 49 sekund zaostanka.

Le sekundo manj zaostaja Rogličev moštveni kolega Wilco Kelderman, ki bo pomemben pomočnik na Giru. Wout van Aert, ki je dirko začel kot kapetan ekipe Jumbo-Visma, po bolezni očitno še ni pripravljen za napore, ki jih prinašajo dirke, in je trenutno na 147. mestu (+2.43).

Skupna razvrstitev ga ne zanima

Roglič je na dirki Tirreno-Adriatico že zmagal, in sicer leta 2019, a so bile takrat njegove ambicije povsem drugačne kot letos, ko je dirka zanj le del priprav na Giro. Tudi v izjavah vztraja, da dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri je v preteklih dveh letih zmagal rojak Tadej Pogačar, zanj ni pomembna v rezultatskem smislu. "Ne želim si nalagati pritiska glede skupne razvrstitve," pravi. "Moj cilj je, da spet začnem dirkati in da se vrnem v glavno skupino. Videl bom, ali se lahko vozim z najboljšimi. Kot ekipa bomo poskušali narediti vse, kar lahko."