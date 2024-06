Postal kralj, se spomnil preminulega prijatelja, glavno vprašanje ostaja še odprto

Kraljevska etapa po navadi odloča skupnega zmagovalca in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, tudi obleče majico vodilnega. A na dirki Po Sloveniji temu ni tako. Sobotni junak ciljnega vzpona na Krvavec Pello Bilbao, ki je dirkal za preminulega prijatelja Gina Mädra, kar je povedal že včeraj v pogovoru za Sportal , je zmanjšal zaostanek za vodilnim Italijanom Giovannijem Aleottijem (BORA - hansgrohe) na 12 sekund. Matej Mohorič upa, da se bodo v vrstah Bahrain-Victiorus veselili tudi jutri in bo Bilbao osvojil slovensko kolesarsko pentljo.

Mitski vzpon na Krvavec je bil letos nekaj posebnega, saj se je končal na Plaži Krvavec, do kamor je asfaltirana cesta. Na zaključnem vzponu je bila lep čas velika skupina kolesarjev skupaj, kar je bil znak, da tempo ni bil najtežji. Povsem ob zaključku pa so kolesarji začeli odpadati.

Ko je skočil osrednji favorit sobotnega četrte etape od Škofljice do Krvavca Pello Bilbao (Bahrain Victorious), sta ob njem sprva ostala le še 41-letni Domenico Pozzovivo (VF Group - Bardiani - CSF Faizane) – njegov moštveni kolegov, ki je spadal v ožji krog favoritov, Gulio Pellizzari sprva ni mogel držati ritma - in lastnik zelene majice vodilnega Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe), ki je zmagal v petkovi etapi s ciljem v Novi Gorici. V nadaljevanju se jim je priključil še Paul Double (Polti Kometa). Britanec je bil v zaključku zelo aktiven, zadnji udarec pa je zadal Bilbao, ki se je ob koncu odpeljal vsem in slavil etapno zmago.

V mislih imel preminulega Gina, verjel v zmago

"Danes sem verjel v zmago. Najboljša možnost je bila, čeprav sem imel pred dirko nekaj dvomov zaradi bolezni. Celotna ekipa je vedela, da je današnji dan naš. Proti klancu so Matej (Matej Mohorič, op. a.) in druščina navili tempo. Dobro delo so opravili. Ko sem skočil, se je Aleotti držal. Ker je bil v skupini še Pozzovivo, se je bilo težje otresti lastnika zelene majice, čeprav sem večkrat preizkusil. Zato sem šel bolj konzervativno. Cilj mi je bil, da prečkam ciljno črto kot prvi. Zadnjih nekaj 100 metrov sem se odločil, da skočim in sem se odpeljal do zmage. V mislih sem imel Gina (mineva leto dni od smrti švicarskega kolesarja Gina Mädra, op. a.). Po lanskem Touru je bilo zame dolgo obdobje brez zmage. Dober dan je bil za nas," je v cilju razlagal Španec, ki je že včeraj v pogovoru za Sportal povedal, da bo dirkal za prijatelja Gina.

Giovanni Aleotti je ostal v zeleni majici vodilnega. V skupnem seštevku ima 12 sekund prednosti pred Pellom Bilbaom. Foto: www.alesfevzer.com

Giovanni Aleotti je dobro držal stik na zaključnem vzponu in na koncu ciljno črto prečkal kot tretji, iz ozadja je prišel mladi Pellilzzari, ki je za Sportal pokomentiral, zakaj danes ni šlo, kot je upal: "Včeraj so bile moje noge močne. Dobro so se vrtele. Ponoči nisem najbolje spal, kar je vplivalo na mojo predstavo. A sem vesel četrtega mesta in tudi bele majice, ki je bila moj cilj pred prihodom na dirko."

Mohorič: Želimo si skupne zmage

Aleotti je na koncu zadržal zeleno majico vodilnega in se v zadnji dan podaja z 12 sekundami naskoka pred Bilbaom. Vesel je bil, da je zdržal zadnji klanec. A bo tudi jutri nevaren, saj je že lani pokazal, da se dobro znajde s Trško Goro, ki bo na koncu pred prihodom v cilj v Novo mesto odločala. Da je hiter pri spustu, smo se lahko prepričali lani in tudi v petek, ko so se kolesarji spuščali z Ravnice, tam pa se je Italijan odpeljal tekmecem proti skupni zmagi.

"Zelo težak dan je bil z dolgim vzponom za zaključek. Zelo sem vesel pomoči moštvenih kolegov, ki so mi omogočili, da sem se v celoti osredotočil na zadnji klanec. Na koncu sem izgubil nekaj sekund, vendar je tretje mesto še vedno dober rezultat. Jutri pričakujem veliko napadov, vendar imamo močno ekipo in naredili bomo vse, da zadržimo zeleno majico v naši lasti," je povedal Aleotti.

A verjamejo tudi v vrstah Bahrain-Victorious, da je v nedeljo možno priti do skupne zmage: "Mislim, da je možno. Meni osebno daljši klanci bolj ležijo. A napredujem na tej dirki. Če bom našel dobre noge kot danes, je vse možno. Zadnji klanec je res težak klanec s tehničnim spustom. Tekmeci smo v nekaj sekundah. Zelo zanimiva etapa bo jutri."

"Želimo si skupne zmage. Jutri bomo skušali narediti vse, da pripeljemo Pella v najboljši možen položaj. Mislim, da se bodo razlike delale na Trško Goro," je po prihodu na Krvavec povedal Mohorič.

Profil zadnje etape na dirki Po Sloveniji.

Dan pred koncem dirke je jasno, da se nam obeta zelo razburljiv zaključek letošnje 30. dirke Po Sloveniji. Vrh Trške Gore bodo kolesarji dosegli približno devet kilometrov pred ciljem. Klanec z dolžino 1,5 kilometra ne bo dolg, a bo naklonina kar 10,5 odstotna, najtežje pa bo na delu, kjer bo naklon ceste 20-odstoten. In kot je dejal Bilbao, so tekmeci zelo skupaj. Moštvena kolega pri Bardianiju Pellizzari in Pozzovivo, ki sta tretji in četrti, zaostajata 25 sekund.

