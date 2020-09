Slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar se tudi v deseti, ravninski, etapi dirke po Franciji nista izognila stresu, a sta kljub temu končala v končala v prvi skupini in obdržala mesti, ki sta ju držala pred etapo. Roglič bo še naprej nosil rumeno majico vodilnega, Pogačar pa bo v naslednjih težjih etapah napadal s sedmega mesta.

Strah, da bodo kolesarji v ravninski etapi, ki pa jo je ob atlantski obali spet otežil veter, nervozni, se je uresničil. Padcev ni manjkalo, prvemu večjemu se je komaj izognil Roglič, Pogačar pa je bil udeležen v drugem, 70 kilometrov pred ciljem, ta je bil na otoku Re, in je celo zaostal.

Tadej Pogačar se je znova znašel v težavah, a tokrat ni izgubil dragocenih sekund:

#TdF2020 Nervios en el pelotón y al paso de una rotonda ha habido una caída numerosa, quedando cortados muchos ciclistas... entre ellos Tadej Pogacar. pic.twitter.com/TDGCQ1HhSx — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) September 8, 2020

Pogačar po smoli hitro priključil, Formolo v bolnišnico

Marsikateri slovenski navijač se je spomnil petkove, prav tako ravninske etape, v kateri je izgubil dragocene sekunde. Toda tokrat jih ni, Jan Polanc, moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates, ga je spet počakal, skupaj sta hitro ujela glavnino, za razliko od petka pa se je slovenski as takoj preselil v ospredje in ni dovolil, da mu glavni tekmeci uidejo.

So pa po koncu etape iz moštva UAE Emirates sporočili, da jo je očitno ob tem padcu skupil Davide Formolo. Italijana, pri katerem sumijo zlom leve ključnice, so odpeljali na preiskave v bolnišnico.

Luka Mezgec je bil na desetem mestu najboljši Slovenec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kolesarji Ineosa so v vetru napadli 20 kilometrov pred ciljem, odgovorili so jim člani Jumbo Visme in Sunweba, glavnina je razpadla, v ospredju je končalo približno 50 kolesarjev, ki so se udarili za zmago.

Med njimi je bil tudi Luka Mezgec, ki pa pred sprintom ni bil v dobrem položaju. Slovak Peter Sagan ga je izrinil povsem ob ograjo, a se Slovenec ni predal, toda več kot desetega mesta ni mogel iztržiti. Prvič na dirki je pri 29 letih zmagal Sam Bennett, ki je imel več moči od Avstralca Caleba Ewana in Sagana.

Čustveni Irec: Dolgo sem čakal na ta trenutek Irec je po koncu etape v joku zbiral besede. Kot je povedal, dolgo ni vedel, ali mu je vendarle uspelo priti do tako želene zmage. Foto: Reuters

"Ustrašil sem se, da sem sprintal s prevelikim prenosom. Na srečo se je izkazalo, da ne. Nisem pa dolgo časa vedel, ali sem zmagal ali ne. To so mi povedali šele drugi. Dolgo časa sem čakal na trenutek, zato se opravičujem, da ne morem povedati več," so bile besede, ki jih je v joku sestavil zmagovalec. Irec je tako trem zmagam na Giru in dvema na Vuelti dodal še prestižno na Touru.

Roglič: Nervozen dan, a naredili smo, kar smo morali

Vodilni na dirki Primož Roglič je zadržal 21 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Eganom Bernalom, tretji Guillaume Martin zaostaja 28 sekund. Pogačar ima na sedmem mestu 44 sekund zaostanka.

"Lahko bi bilo lažje," je v kratki izjavi po koncu etape vodilni mož dirke Roglič povedal, kako je bilo prvič voziti v rumeni majici. Ob tem je dodal, da je bil torek precej zahteven: "Zelo nervozen dan. Za nami je zelo stresna etapa, vse od starta do cilja. A z ekipo nam je dobro uspelo, fantje so opravili odlično delo. Na koncu smo naredili, kar smo morali Izognili smo se padcem, kar je odlično. Če si zdrav, v enem kosu, je vse mogoče. Optimstično lahko gledamo proti prihodnjim dnem." Primož Roglič zanesljivo ostaja v rumeni majici Foto: Reuters

Kisovčana so znova povprašali tudi o izjemnih slovenskih uspehih, ki jih pišeta s Tadejem Pogačarjem. "Samo dva milijona nas je, a imamo veliko vrhunskih športnikov. Noro, sploh za nas. V Sloveniji sicer imamo kolesarsko tradicijo, a pred nama s Tadejem takšnih rezultatov ni bilo. Vesel sem, da piševa zgodovino kolesarstva."

V sredo bo na sporedu še ena ravninska etapa.

Francois Lemarchand je tokrat nadomeščal direktorja dirke, pri katerem je bil test an covid-19 pozitiven. Foto: Reuters

Brez okužb med kolesarji, pozitiven pa direktor dirke

Pred etapo so razkrili tudi rezultate skoraj tisoč opravljenih testov. Med kolesarji okužb z novim koronavirusom ni bilo, so bili pa pozitivni štirje člani osebja v različnih ekipah (Ineos Grenadiers, Mitchelton-Scott, Cofidis in AG2R), pa tudi direktor dirke Christian Prudhomme. V avtu številka 1 ga je nadomeščal njegov asistent François Lemarchand.

Izidi: 1. Sam Bennett (Irs/Deceuninck-Quickstep) 03:35:22

2. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

3. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe)

4. Elia Viviani (Ita/Cofidis)

5. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo)

6. Andre Greipel (Nem/Israel Start-Up Nation)

7. Bryan Coquard (Fra/B&B Hotels-Vital Concept)

8. Cees Bol (Niz/Sunweb)

9. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo)

10. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) isti čas

...

25. Tadej Pogočar (Slo/UAE Emirates)

32. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

78. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) +0:49

96. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 5:25

Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 42:15:23

2. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) + 0:21

3. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:28

4. Romain Bardet (Fra/AG2r-La Mondiale) 0:30

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic) 0:32

6. Rigoberto Uran (Kol/EF) isti čas

7. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:44

8. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 1:02

9. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:15

10. Mikel Landa (Špa(Bahrain McLaren) 1:42

...

59. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:07:03

99. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 1:54:21

109. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) 2:05:40

Preberite še: