Polančeva ekipa suspendirala Molana in ga poslala z Gira

Kolesarska ekipa UAE Emirates je suspendirala Kolumbijca Juana Sebastiana Molana zaradi "navidezno nenavadnih fizioloških" rezultatov, ki so jih zaznali z lastnimi testiranji in opazovanji. Štiriindvajsetletnik je tako že končal letošnjo dirko po Italiji, na kateri v omenjenem moštvu nastopa tudi Slovenec Jan Polanc.

Pri UAE Emirates sicer niso želeli potrditi, ali so se nepravilnosti pojavile v krvnem testu ali je primer Molana povezan z biološkim potnim listom, nad katerim bdi Mednarodna kolesarska zveza Uci in v njem beleži krvne vrednosti in doping, pomaga pa tudi pri zaznavanju raznih bolezni, poroča kolesarski portal cyclingnews.

"V skladu z ekipno politiko je Kolumbijec suspendiran in bo prestal nadaljnja testiranja v sodelovanju z Ucijem, na podlagi katerih bomo poskušali ugotoviti vzroke teh nenavadnih rezultatov," je v izjavi za javnost zapisala ekipa UAE Emirates in dodala, da do konca testiranj ne bo dajala nobenih novih informacij.

Molano si je mesto v ekipi za Giro priboril z dobrimi rezultati na dirki po Siciliji ter Turčiji. V UAE Emirates se je preselil po treh sezonah v Manzani Postobon.