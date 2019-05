Roglič ostaja v majici vodilnega, etapna zmaga po diskvalifikaciji Kolumbijcu

Primož Roglič tudi po tretji etapi dirke po Italiji ostaja v skupnem vodstvu in ostaja v rožnati majici vodilnega. Etapa, ki se je začela v Vinciju in se je po 220 kilometrih končala v Orbetellu, je bila odločena v ciljnem šprintu. Etapne zmage se je sprva veselil Italijan Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step), ki pa so ga zaradi nevarnega manevra v ob koncu diskvalificirali, tako da je zmagovalec Kolumbijec Fernando Gaviria . Roglič je v cilj prišel varno v glavnini.

Današnja etapa je bila dolga 220 kilometrov, začela pa se je v Vinciju, kjer je bil rojen vrhunski italijanski renesančni umetnik in znanstvenik Leonardo da Vinci, s startom v tem kraju pa bodo tudi kolesarji obeležili petstoto obletnico njegove smrti.

Zmagovalec je pričakovan postal znan šele po šprintu glavnine. V Izjemno zahtevnih vremenskih pogojih je bil v šprintu najmočnejši Italijan Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step), ki pa je nekaj minut po prihodu v cilj ostal brez etapne zmage. Vivianijev manever v ciljnem šprintu, ko je po mnenju sodnikov zaprl pot rojaku Matteu Moschettiju, so označili za nevarnega in ga diskvalificirali. Ekipa Quick-Step se je na odločitev pritožila

Etapna zmaga je tako pripadla Kolumbijcu Fernandu Gavirii. Tik za njim je končal zmagovalec prvega šprinta letošnjega Gira Nemec Pascal Ackermann, tretji je bil Italijan Matteo Moschetti.

Manever, zaradi katerega je Elia Viviani ostal brez etapne zmage:

Roglič ostaja v rožnatem

Vodilni v seštevku dirke Primož Roglič je etapo ob pomoči svoje ekipe Jumbo-Visma končal brez težav in ostaja v rožnati majici. Pred Britancem Simonom Yatesom na drugem ima 19 sekund prednosti, pred tretjim Italijanom Vincenzom Nibalijem pa 23.

"Nismo želeli tvegati v šprintu, ta nas ni toliko zanimal kot to, da smo varno prišli do cilja," je po etapi dejal Roglič in dodal: "Z le enim kolesarjem v begu je bila etapa res dolga. Sem pa zato še bolj užival v rožnati majici. V resnici se nisem bal vetra s strani, ker smo nizozemska ekipa in se v vetru znajdemo. Ekipa je opravilo dobro delo, postavila me je v dober položaj. Hvala jim."

#giro102 Viviani wins stage 3 but relegated for changing his line, Gaviria takes the stage. Roglic keeps GC pic.twitter.com/l3oA0oZWFE — The Cycling Portal (@CyclingWindow) May 13, 2019

Polanc najhitrejši Slovenec na cilju

Danes je bil prvi Slovenec na cilju Jan Polanc (UAE Emirates), bil je 23., Kristijan Koren (Bahrain-Merida) je končal na 26. mestu, Roglič pa na 48., vsi trije v času zmagovalca. Tri minute in 14 sekund je izgubil Grega Bole (Bahrain-Merida), končal je na 155. mestu.

Koren je napredoval za osem mest in je 26., Polanc je pridobil devet mest in je 27. Bole je 125.

V begu se je na dan 110. obletnice prvega starta Gira znašel le Japonec Sho Hatsuyama, ki si je privozil največ sedem minut in 10 sekund prednosti, a bolj na račun počasnega ritma glavnine. Ko je ta stopila na pedala, je razliko hitro zmanjšala, ujela pa ga je 75 kilometrov pred ciljno črto.

Torek za vzdržljive šprinterje in ubežnike

Torkova razgibana etapa se bo začela v Orbetellu, končala pa po 235 kilometrih v Frascatiju. Zaključek bo rahlo navkreber, priložnost bodo iskali vzdržljivi sprinterji ter ubežniki.

O četrtem dnevu je Roglič dejal: "Moram še pogledati etapo. Grem dan za dnem in bomo videli, kako bo šlo."

Preberite še: