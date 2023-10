Philipsen po zmagah v sezoni prehitel Pogačarja

Jasper Philipsen je dobil tudi prvo in drugo etapo preizkušnje po Turčiji. Tokrat je za zmago ugnal rojaka Timothyja Duponta (Tarteletto-Isorex) in Italijana Giovannija Lonardija (EOLO-Kometa).

Števec zmag v sezoni je pomaknil na 18, skupno pa v karieri že na 41. Letos je med drugim dobil štiri etape na dirki po Franciji.

Na lestvici zmag v sezoni mu sledi Tadej Pogačar s 17. Na tretjem mestu je še en slovenski as Primož Roglič s 15. Toliko jih ima tudi Danec Jonas Vingegaard. Vsi trije so že končali sezono na najvišji ravni.

