V živo: Mohorič po težavah s kolesom v skupini favoritov

38 km do cilja: Kakšna smola! Zdaj ima tudi Mohorič težave s kolesom! Izgubil je vodstvo in se preselil v zasledovalno skupino. Na čelu dirke je zdaj samo še 30-letni Belgijec Tom Devriendt (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

nove mehanične težave za, ki bo spet moral loviti skupino. Pred kolesarji je lažji, 200 metrov dolg tlakovani odsek št. 9.: Templeuve (L'Épinette)., belgijski državni prvak in sotekmovalec Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi,se je izstrelil iz večje zasledovalne skupine. Očitno mu okužba s covidom-19 ni pobrala preveč moči. Zdaj je združil moči s skupino, v kateri so številna močna imena (in), kar ni dobra novica za Mohoriča.Nizozemec(Ineos Grenadiers), drugi z letošnje Dirke po Flandriji, je pospešil in se odlepil od glavnine. Do ubežne trojice ga loči samo še 30 sekund.je medtem popustil in odpadel iz ubežne skupine, kjer sta samo šeinza kolesarji je že 200 km dirke!, zmagovalec dirke Milano-Sanremo, prvega kolesarskega spomenika v tej sezoni, sinvztraja na čelu dirke. Trojica je na tlakovanem delu Orchies, kjer je Belgijecpred natanko desetimi leti lansiral odločilni napad in zmagal na sloviti dirki. Zasledovalna skupina se je že zlila v glavnino, ki stopnjuje tempo in topi zaostanek (+1.30).



74 km do cilja: vodilna trojka z Mohoričem (Bahrain-Victorius) stopnjuje svojo prednost! Pred zasledovalno skupino (Davide Ballerini, Casper Pedersen, Connor Swift in Stafen Bissegger) ima že več kot dve minuti prednosti.

88 km do cilja: Iz ubežne skupine, ki pridobiva prednost, je odpadel še Pedersen. Ubežna trojica z Mohoričem, Devriendtom in Pichonom ima že minuto in pol prednosti pred prvima zasledovalcema Ballerinijem in Nilsom Polittom. Večja skupina z van der Poelom in Van Aertom, ki je po tehničnih težavah moral zamenjati kolo, zaostaja slabi dve minuti. Pred kolesarji je še manj kot polovica tlakovanih odsekov oz. natančneje 25.5 km.



93 km do cilja: ubežna skupina z Mohoričem je dosegla prvi tlakovan odsek, ovenjen s petimi zvezdicami! Zloglasni Trouee d'Arenberg oz. arenberški jarek prinaša 2,3 km tlakovane nevarnosti. Prva žrtev je Ballerini, ki ima defekt.

112 km do cilja: V ospredju se oblikuje močna skupina petih kolesarjev, v kateri je tudi Mohorič (Bahrain-Victorious). V skupini, ki ima 30 sekund prednosti pred zasledovalci in ta še narašča, so še Davide Ballerini (QuickStep-AlphaVinyl), Casper Pedersen (DSM), Tom Devriendt (Intermarche-Wanty-Gobert) in Laurent Pichon (Arkea-Samsic). Skupina s favoriti (van der Poel, Van Aert, Laporte, Küng, in Asgreen) ima minuto zaostanka.

117 km do cilja: Kakšna smola! Kolesar Jens Reynders (Sport Vlaanderen - Baloise), ki je dlje časa vozil na čelu dirke, ima gumi defekt, v času menjave ga dohiti prva zasledovalna skupina z Mohoričem.

Povprečna hitrost karavane po 141 km je izjemnih 47.032 km/h. Za omenjeno razdaljo so potrebovali tri ure.Pred kolesarji na eni najbolj priljubljenih dirk na kolesarskem koledarju, dirki Pariz - Roubaix, je še 120 kilometrov. V ospredju je Belgijec(Sport Vlaanderen - Baloise), večja skupina, v kateri je tudi(Bahrain-Victorius) zaostaja za 30 sekund.Več kot minuto in pol zaostaja skupina s favoriti, v kateri so tudi(Alepcin-Fenix), Belgijecin Francoz(oba Jumbo-Visma).