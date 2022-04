Kdo se bo najbolje znašel v pasteh "severnega pekla"?

Matej Mohorič, zmagovalec prvega letošnjega kolesarskega spomenika, dirke Milano–Sanremo, bo tudi v severni Franciji eden od glavnih favoritov za najvišja mesta. Peti kolesar svetovne jakostne lestvice ne skriva, da zmaga na dirki Pariz–Roubaix kotira zelo visoko na seznamu njegovih kolesarskih ciljev.

"Verjamem, da mi bo eno leto uspelo, videli pa bomo, ali bo to že letos ali bom moral še malce počakati. Zagotovo se izplača biti vztrajen," je povedal na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi trase letošnje dirke Po Sloveniji.

Matej Mohorič verjame, da bo enkrat zmagal na Roubaixu. Je lahko to že letos? Foto: Vid Ponikvar

Več kot šest ur bo treba ostati zbran

Nekdanji dvakratni mladinski svetovni prvak se zaveda, da bo za uspeh na dirki potrebnih šest ur in pol popolne zbranosti.

"Osredotočenosti ne smeš izgubiti niti za trenutek. Če jo, pride do okvar, padcev in defektov, tako da je treba biti zelo pozoren. Če prideš v zaključek dirke, je potrebna še taktična igra – na ravnini je težje narediti razliko kot na vzponih, tako da je treba biti zelo previden, katerim napadom slediš in katere pustiš. Malce je treba tvegati, ampak na koncu nekdo zmaga in upam, da bom jaz čim bližje temu," je optimističen Mohorič, ki upa, da bo na prvem mestu nasledil svojega moštvenega kolega Sonnyja Colbrellija, ki po zastoju srca na Dirki po Kataloniji še ni sporočil svoje določitve o nadaljevanju kariere.

Foto: Guliverimage

V Pariz–Roubaix se je zaljubil že kot otrok

Mohorič se je v dirko Pariz–Roubaix zaljubil že kot otrok. "Že ko sem se začel ukvarjati s kolesarstvom kot deček in kasneje mladinec, je bila to dirka, ki sem se je najbolj veselil, da jo pogledam na televiziji. Nikoli ne razočara, gledalcev je neskončno ob cestah, vzdušje je enkratno. To je nekaj posebnega v kolesarstvu. Velja za eno najbolj zaželenih dirk v karieri posameznika. Če ti uspe tam zmagati, ti to ostane za vedno," se pomena zmage na sloviti dirki zaveda 27-letni kolesarski as.

Foto: Guliverimage

Tlakovani odseki se začnejo po 93. kilometru. Na trasi je skoraj 55 kilometrov tlakovanih odsekov, med katerimi so najbolj zloglasni Mons-en-Pevele (3 km), Carrefour de l'Arbre (2,1 km) in Trouee d'Arenberg (2,3 km) oz. Arenberški jarek, ki so označeni s petimi zvezdicami.



Del trase je v sklopu priprave na letošnjo Dirko po Franciji pred časom prevozil tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Širok krog favoritov

Seznam imen, ki bi jim lahko uspel veliki met, je zaradi nepredvidljivosti trase izjemno dolg. Najvišje kotirata zmagovalec Dirke po Flandriji Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), čeprav je njegova forma velika neznanka, saj se v karavano vrača po preboletju covid-19.

Foto: Guliverimage

Kolesarski strokovnjaki veliko možnosti pripisujejo še Dancu Kasperju Asgreenu (Quick-Step Alpha Vinyl) in nekdanjemu svetovnemu prvaku Madsu Pedersenu (Trek-Segafredo), Francozu Christophu Laportu (Jumbo-Visma), Valentinu Madouasu (Groupama-FDJ) in Belgijcu Timu Merlierju (Alpecin-Fenix)

V krog favoritov spadata tudi Italijana Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Norvežan Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ), Belgijec Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), a lepota športa je, da vedno lahko preseneti še kdo.

S francoskim peklom se bo spopadel tudi Luka Mezgec. Foto: Guliverimage

Na dirki tudi Mezgec in znani Youtuber



Na startni listi, kjer je 174 imen, je tudi Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), ki bo najverjetneje deloval kot pomočnik kapetana Michaela Matthewsa.



Na startu v Compiegnu bo tudi znani youtuber Bas Tietema, ki se je po nekajletnem premoru vrnil v svet kolesarstva.



Jutri bo na sporedu tudi mladinska verzija dirke Pariz–Roubaix, kjer bodo slovenske barve zastopali Aljaž Žefran, Marcel Skok, Natan Gregorčič, Žak Eržen, Jan Lesnik in Grega Podlesnik.