Odlične številke: prvi ženski Tour tudi televizijska uspešnica

Zgodovinski prvi ženski Tour de France je bil uspešnica, kolesarske profesionalke – med temi tudi tri Slovenke, Urška Žigart, Eugenija Bujak in Urša Pintar – so v osmih dneh pripravile imenitno bitko, na to pa so se dobro odzvali tudi televizijski gledalci.

Na francoski televiziji France TV si je prenose ženskega Toura ogledalo 20 milijonov ljudi, samo zaključno etapo dirke s ciljem na La Super Planche des Belles Filles je spremljalo 5,1 milijona gledalcev. To je bil kar 45,6-odstotni delež vseh gledalcev francoske nacionalne televizije v tistem trenutku.

