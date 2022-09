Nova zvezda ženskega kolesarstva: v štirih dneh do dveh mavričnih majic

Foto: Guliverimage

Zoe Bäckstedt, hči nekdanjega švedskega kolesarja Magnusa Bäckstedta, ki se je rodila leta 2004, istega leta, kot je njen oče zmagal na sloviti dirki Paris-Roubaix, je napadla 57 kilometrov pred ciljem in v samostojni vožnji pripeljala do naslova svetovne prvakinje. Pred drugouvrščeno Francozinjo Eglantine Rayer si je nabrala več kot dve minuti prednosti.

Z naskokom je bila najboljša že na torkovem kronometru, kjer je prvo zasledovalko, Nemko Justyno Czapla, prehitela za kar minuto in 36 sekund. To je že njen peti naslov svetovne prvakinje, saj je bila najboljša tudi na stezi in v ciklokrosu.

Kot je povedala po dirki, je potem, ko je že postalo jasno, da drvi še eni mavrični majici naproti, težko krotila svoja čustva. "Zadnji kilometer sem bila v solzah," je priznala in pohvalila navijače, ki so ji danes vlili dodatno moč.

Zmagovalna trojka (od leve): Francozinja Eglantine Rayer na drugem mestu, zmagovalka Zoe Bäckstedt in tretjeuvrščena Nizozemka Nienke Vinke. Foto: Guliverimage

"Ogromno ljudi ob trasi je kričalo moje ime in mi čestitalo za rojstni dan (praznuje prav danes, op. a.). Še posebej glasni so bili na vzponu, kjer sem podporo najbolj potrebovala. Nekateri ljudje so celo tekli ob meni. Najbolj mi je v spominu ostala deklica v rožnatem pajacu, ki je tekla zraven mene in vzklikala moje ime. Zelo sem ji hvaležna, to me je res samo še dodatno podžgalo," je dejala bodoča zvezdnica kolesarskega športa.

Britanka, ki je bila najboljša že na lanskem prvenstvu v Flandriji, je od 1. avgusta letos pripravnica v ameriški ekipi EF Education-TIBCO-SVB, kjer so ji ponudili (za zdaj) dveletno pogodbo.

