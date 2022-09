Filmski scenarij: Nizozemka z zlomljenim komolcem do naslova svetovne prvakinje! #video

Neverjetno! Nizozemska kolesarka Annemiek van Vleuten, ki si je v sredo pri padcu na mešanem ekipnem kronometru zlomila kost v desnem komolcu, je osvojila naslov svetovne prvakinje na cestni dirki. To je njen drugi naslov po letu 2019. Na dirki so nastopile tudi tri Slovenke, a se niso vmešale v boj za odličja.

"Ne morem verjeti! Čakala sem na trenutek, ko mi bodo sporočili, da to ni res. Delala sem za Marianne (Vos, reprezentančna kolegica, izjemna sprinterka, op. a.). Potem pa ona ni zmogla, .... vedela sem, da nisem dobra v sprintu, čakala sem na trenutek za napad. Mislila sem, da me bodo ujele, a me niso," je v cilju razlagala presrečna Annemiek van Vleuten, ki jo je pred dirko skrbelo, kako bo s poškodovano roko kos nalogi, saj da z zlomljenim komolcem ne more voziti v stoje.

Foto: Guliverimage



Devetintridesetletna super šampionka je z naslovom svetovne prvakinje (mavrično majico je oblekla že leta 2019) dodala še zadnji manjkajoči kamenček v letošnjem rezultatskem mozaiku.

Letos je zmagala na vseh treh etapnih dirkah, na ženskem Giru, Touru in Vuelti, na sloviti belgijski klasiki Liège-Bastogne-Liège Femmes in Omloop Het Nieuwsblad.

Kakšno veselje!

The reaction says it all! 😱



Annemiek Van Vleuten 🌈 🌈 #Wollongong2022 pic.twitter.com/JmotWdW9Rk — UCI (@UCI_cycling) September 24, 2022

Naslov svetovne podprvakinje je pripadel Belgijki Lotte Kopecky, bron pa Italijanki Silvii Persico. Za svetovno prvakinjo Annemiek van Vleuten, ki je karavano presenetila v zadnjih 500 metrih in se izstrelila proti ciljni črti, saj je vedela, da v sprintu ostalim ne bo kos, sta zaostali za sekundo.

Na 164,3 kilometra dolgi trasi so nastopile tudi tri Slovenke. Najboljša je bila Urška Pintar na 42. mestu (+4:57), Eugenia Bujak je bila 56. (+9:32), Špela Kern, ki je vmes poskusila z napadom, pa 65. (+12:42).



Kaj vse se lahko spremeni v le nekaj dneh: sreda in sobota:

How it started /// How it ended pic.twitter.com/SPQKl7q453 — Cycling out of context (@OutOfCycling) September 24, 2022

IT'S NOT A DREAM. IT'S NOT A DREAM.



ANNEMIEK VAN VLEUTEN IS WORLD CHAMPION.



GIRO. TOUR. VUELTA. WORLDS.



🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈#Wollongong2022 pic.twitter.com/wTyyNQJDY8 — Movistar Team (@Movistar_Team) September 24, 2022