Nova dvojna zmaga za UAE na skrajšani etapi

Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Švici. Na vsega 42,5 km dolgi skrajšani trasi od Ulrichena do Blattena je bil za nekaj sekund hitrejši od moštvenega kolega Britanca Adama Yatesa. Ta je ohranil vodstvo v skupnem seštevku.

V vsega 55 minut trajajoči etapi, ki so jo že pred dnevi precej skrajšali zaradi nevarnih snežnih razmer na vrhu prelaza Nufenen, je odločitev padla na ciljnem vzponu do Blattna.

Razmerja moči pa so bila podobna tistim iz prejšnje etape, ko je kraljevala ekipa emiratov. Tokrat je prav tako Yates prvi napadel in se začasno otresel tekmecev. Je pa za razliko od četrtkove etape Almeida tokrat priključil Britancu in ga na ciljni ravnini tudi prehitel za prvo zmago v sezoni.

Skupno je bila to 12. zmaga v karieri za 25-letnega Portugalca. Pred tem je nazadnje slavil na državnem prvenstvu v vožnji na čas pred skoraj natanko letom dni.

Ciljno črto v Blattnu je tokrat prečkal štiri sekunde pred Yatesom, lanski zmagovalec Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) je zaostal devet sekund.

V skupnem seštevku ima Yates pred zadnjima etapama 27 sekund naskoka pred Almeido, tretji je še naprej Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a zaostaja že 1:28 minute, potem ko je danes na četrtem mestu zaostal 15 sekund.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa v Villars-sur-Ollonu in okolici (118,2 km). V njej bodo kolesarji dvakrat prečkali prelaz Col de la Croix (prvič po krajši poti), za konec pa sledi še ciljni vzpon do Villars-sur-Ollona (7,9 km/7,7 %).

Že 87. izvedba dirke po Švici se bo v nedeljo končala z gorskim kronometrom od Aigleja do Villars-sur-Ollona (15,7 km).

