Pred veličastno zmago še hiter obisk stranišča v eni od hiš ob trasi

28-letni Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je v nedeljo v Glasgowu na Škotskem postal svetovni prvak v cestni vožnji, je med dirko moral opraviti postanek, brez katerega tega uspeha ne bi bilo. Van der Poel in njegovi reprezentančni kolegi so med skoraj uro dolgim postankom zaradi protestnikov na trasi v hiši gostoljubnega škotskega para opravili nujen obisk toaletnih prostorov.

World champion cyclist credits win to hospitality of Scots couple who let him use their loohttps://t.co/e23NPls6Du — The Daily Record (@Daily_Record) August 8, 2023

Zgodbo o zanimivem ozadju dogajanja na cestni dirki svetovnega prvenstva v Glasgowu na Škotskem danes prinaša škotski časopis Daily Record. Kot razkriva, je nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel in še nekaj njegovih reprezentančnih kolegov med dirko nujno moralo opraviti veliko potrebo na stranišču. Kako zelo priročno, da je bila dirka po slabih 80 kilometrih zaradi okoljskih protestnikov na trasi za kar 50 minut prekinjena. V tem času je selektor nizozemske izbrane vrste Koos Moerenhout par, ki je dirko spremljal ob cesti, nagovoril in ponižno vprašal, ali je mogoče, da bi nekaj nizozemskih kolesarjev obiskalo njune toaletne prostore.

Foto: zajem zaslona

Škotski par – šlo je za zakonca Davida in Shono Findley – ni omahoval, na široko sta odprla vrata svojega doma in stranišča, pri tem pa si seveda nista predstavljala, da s tem pomagata tudi bodočemu svetovnemu prvaku van der Poelu.

"Z ženo sva stala pred hišo in spremljala dirko, ko se je kar naenkrat cela karavana zaradi protestov ustavila," se je dogajanja spominjal 58-letni Škot. "Po nekaj trenutkih je do naju pristopil nizozemski selektor in naju prosil, ali bi lahko nekaj njegovih kolesarjev uporabilo najino stranišče. In kar naenkrat je cela nizozemska reprezentanca stala na najinem hodniku in čakala na prosto mesto na stranišču."

Po zmagi se jima je van der Poel na nacionalni televiziji zahvalil za gostoljubje posebne vrste, a kot je dejala gospa Findley, to sploh ne bi bilo potrebno. "Zelo prijazno od njega, ampak res ne bi bilo treba. Tako ali tako se nama je že zahvalil, sicer pa so bili vsi Nizozemci zelo prijazni," je dejala Škotinja.

Tovrstne težave v kolesarstvu niso redkost, spomnimo se samo Toma Dumoulina, prav tako nizozemskega kolesarja, ki je leta 2018, ko je vodil na Dirki po Italiji, kar sredi etape moral spustiti hlače in ob cesti opraviti veliko potrebo.

