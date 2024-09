Najboljši gostitelj letošnje dirke Po Sloveniji je …

Organizatorji dirke Po Sloveniji so danes podelili še nagrade gostiteljem največjega kolesarskega tekmovanja pri nas in za najboljšega gostitelja izbrali občino Žalec. Nagrado za najprizadevnejšo lokalno skupnost je prejel Dobrovnik, nagrada za inovativnost pa je šla v Ljubljano. Posebno priznanje za izjemno podporo in angažiranost je prejela slovenska policija.

"Občina Žalec je zadnje ime na prestižnem seznamu zmagovalcev izbora za Naj gostitelja mednarodne kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je v svoji tri desetletja dolgi zgodovini iz športnega prerasla tudi v turistični in gospodarski projekt. Projekt, ki povezuje Slovenijo in sosednje države in nosi ime Slovenije po celotnem svetu. Osvojiti zmago in s tem zeleno majico na dirki Po Sloveniji je iz leta v leto težje, enako velja tudi za izbor najboljšega gostitelja, kjer so razlike med destinacijami izredno majhne. Žirija z Dragom Bulcem na čelu je po skrbnem pregledu vseh aktivnosti, seveda pa tudi na podlagi lastne izkušnje z vseh etap, za zmagovalca natečaja izbrala občino Žalec, ki je gostila start druge etape," so zapisali prireditelji dirke Po Sloveniji iz novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil.

S tem se Žalec pridružuje Kamniku, Idriji, Novi Gorici, Celju in Novemu mestu, ki so priznanje in s tem tudi repliko 5.200 let starega kolesa z ljubljanskega Barja prejeli za svojo izjemno angažiranost pri organizaciji dirke v svojem kraju.

Na 30. izvedbi dirke Po Sloveniji je sicer sodelovalo kar 46 uradnih destinacij, vse skupaj pa so pomagale ponesti ime Slovenije do milijonov gledalcev po vsem svetu. Od začetka prenosa dirke Po Sloveniji na kanalih Eurosporta je dirko in promocijo Slovenije tako videlo že več kot 63 milijonov ljudi.

Organizatorji dirke so letos podelili še nagradi za najprizadevnejšo lokalno skupnost in inovativno aktivacijo. Zadnjo je prejela Ljubljana z drznim spustom kolesarjev z Nebotičnika, nagrado za najprizadevnejšo skupnost pa je prejel Dobrovnik, kjer v času dirke verjetno prav nikogar ni bilo doma, saj je celoten kraj pozdravil in spodbujal karavano.

Ob jubileju so organizatorji dirke podelili še posebno zahvalo slovenski policiji, ki s svojo prometno enoto že od samega začetka skrbi za varnost in tekoč potek dirke. V 30 izvedbah še ni bilo resne nezgode, kar je izreden pokazatelj nivoja organizacije, varnost pa bo tudi v prihodnje glavna prioriteta pri organizaciji tega mednarodnega spektakla.

Vse uradne destinacije, ki so gostile letošnjo dirko, so ob tej priložnosti prejele posebne srebrnike v znak zahvale in odličnega sodelovanja.

"Letošnja dirka je bila dolga več kot 800 kilometrov, vanjo pa so bile vključene tudi vse sosednje države. Z organizacijske plati ocenjujemo dirko kot izredno lep in pozitiven dogodek. V organizacijo je bilo vpletenih ogromno ljudi in ogromno entuziazma, prav tako je bilo ob progi izredno število navijačev. Hkrati pa je bila s tekmovalnega vidika to tudi dirka z najštevilčnejšo karavano v 30 letih. Hvala vsem za vaš prispevek in vse, kar ste naredili za dirko Po Sloveniji. Nagrajencem čestitam, vsako leto so destinacije boljše in močnejše, v gostovanje dirke je vloženega veliko dela in sredstev. Ob vpeljavi tekmovanja Naj gostitelj leta 2017 smo si želeli, da o dirki ne bi govorili samo junija, ampak tudi prej in kasneje, in to nam gre zelo dobro, z delom in trudom vseh vpletenih pa bomo v prihodnje še boljši," je na slavnostni prireditvi v Žalcu povedal Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji in direktor KK Adria Mobil.

