Mohorič tokrat neuspešno lovil bonifikacijske sekunde, zmaga Avstralcu

Ubežniki v predzadnji etapi kljub nekaterim poskusom niso imeli pravih možnosti, zato je etapo pričakovano odločil sprint glavnine. V njem je bil za prvo zmago v svetovni seriji najhitrejši 27-letni Sam Welsford. Zanj je bila to peta zmaga v karieri.

Drugo mesto je zasedel Nizozemec Olav Kooij (Jumbo-Visma), tretji pa je bil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Kot vedno na dirki po Beneluksu oziroma zdaj Renewi Touru se je v zelenem kilometru odvil tudi boj za bonifikacijske sekunde. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je poskušal, a se ni dokopal do kakšne sekunde, etapo je nato sklenil na 17. mestu.

Short summary of Stage 4 from Beringen to Peer.



They sprinted for the triumph, living up to expectations just as anticipated.



Sam Welsford claims victory following a strong lead-out from his team @TDSM_Firmenich. GC leader @Tim_Wellens was never under threat. #RenewiTour pic.twitter.com/Cp2M30dUHk