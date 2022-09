Mohorič podaljšal sodelovanje z Bahrain-Victorious

Mohorič, ki je letos med drugim slavil na dirki Milano - San Remo, kar je njegov dosežek kariere, je pri tej ekipi od leta 2018, pred tem je vozil za UAE Emirates, Lampre - Merido, Cannondale - Garmin in Savo.

Zavoljo zdravstvenih težav pa Mohoriča ne bo na svetovnem prvenstvu v avstralskem Wollongongu, ki se bo začelo čez dva dni.

📣 We are pleased to announce the extension of @matmohoric's contract until the end of 2025.#RideAsOne pic.twitter.com/5SIVyo767B