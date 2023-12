Mohorič in Govekar naslednje leto v belem

V profesionalnem kolesarskem moštvu Bahrain Victorious so predstavili drese za sezono 2024. Naslednje leto bosta tudi slovenska asa Matej Mohorič in Matevž Govekar nosila drese v pretežno beli barvi. Rdeči dresi se poslavljajo, ekipa bo zdaj uporabljala barvne kombinacije, ki jih je preizkusila že na letošnji Dirki po Franciji.

Moštvo Bahrain Victorious je že predstavilo drese za sezono 2024, zadnja leta značilno rdečo barvo pa bo nadomestila biserno bela. Podobne drese so preizkusili že na letošnji Dirki po Franciji, na kateri je Matej Mohorič osvojil 19. etapo. Hlače bodo črne.

Tisti poseben dres za Tour je bil prava uspešnica, so spoznali v arabskem moštvu, zato so se odločili za trajno spremembo. Bela barva simbolizira bisere, ki jih nabirajo ob obalah kraljevine, modro-zeleni poudarki pa plitve vode "dveh morij". S črno barvo hlač pa so se simbolično zavezali tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa, so še zapisali pri Bahrain Victoriousu.

Matej Mohorič, svetovni prvak v disciplini gravel in zmagovalec letošnje Dirke po Poljski, naj bi marca 2024 nastopil na Dirki po Flandriji. Aprila se bo preizkusil tudi na kraljici spomladanskih klasik, brutalni preizkušnji Pariz - Roubaix, ki jo je izpostavil kot enega glavnih ciljev sezone, junija naj bi se udeležil tudi dirke Po Sloveniji, nato pa ga čaka Tour de France. Mohoričev program sicer še ni uradno potrjen.

