Mlad slovenski kolesarji zablesteli v Belgiji, Podlesnik na stopničkah

Starejši mladinci reprezentance Kolesarske zveze Slovenije so v soboto odlično dirkali na enodnevni belgijski klasiki Danilith Nokere Koerse Juniores (1.1.), ki je potekala po cestah s številni odseki s tlakovci. Ta slovensko selekcijo je bil to krstni nastop na tej dirki, najbolj pa sta se izkazala Grega Podlesnik s tretjim in Žak Eržen s petim mestom.

Fantje so se po nekaj dneh uspešnega treninga pogumno lotili dirke, čeprav niso vedeli, kaj pričakovati, saj je bil to zanje krstni nastop na tovrstni dirki. Nastopili so v postavi: Grega Podlesnik (Tanin Sevnica), Žak Eržen (Adria Mobil), Aljaž Žefran (Adria Mobil), Jan Lešnik (KK Kranj), Marcel Skok (Pogi Team), Primož Kirbiš (Perutnina Ptuj).

Na dirki je nastopila vsa svetovna elita v tej starostni skupini in slovenski fantje so na ozkih belgijskih cestah ves dan kolesarili v ospredju in kontrolirali dirko, kar je prineslo tudi odličen uspeh na koncu.

O zmagovalcu odločal zaključni sprint

Grega Podlesnik: V zaključki mi je žal zmanjkalo malo moči. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Grega Podlesnik je v zaključne metre prišel z ubežno trojico, po težkem dnevu je na koncu osvojil odlično tretje mesto, Žak Eržen pa je v zasledovalni skupini odlično opravil s sprintom in osvojil peto mesto.

"Z dirko smo kot ekipa zadovoljni. Na startu je bilo 150 tekmovalcev, nekje na sredini dirke so bili v begu še štirje kolesarji. Na tlakovanem odseku 45 km do cilja, smo se nato v beg preselili še štirje kolesarji. Prednost pred glavnino je narasla tudi do 50 sekund in kolesarji v begu so počasi odpadali. Na dirki je ves čas pihal močan veter, kar je še otežilo dirko. V zadnja dva kilometra smo prišli še trije, glavnina pa nam je že dihala za ovratnik. Zaključni sprint med nami je določil zmagovalca, kjer pa mi je na koncu žal zmanjkalo malo moči. Na dirko smo se s fanti, kar se da dobro taktično pripravili. Počutje je že ves čas bivanja v Belgiji odlično. Dirke sem se zelo veselil, nisem pa točno vedel, kaj pričakovati. Z načinom dirkanja in razpletom sem zelo zadovoljen. To je bila moja prva dirka v Belgiji in veselim se nadaljevanja sezone," je iz Belgije sporočil Podlesnik.

Drugi najboljši Slovenec Eržen pa je povedal: "Občutki pred dirko so bili dobri, čeprav si nisem mogel predstavljati, kako bo izgledala dirka. Zelo sem zadovoljen z rezultatom na moji prvi belgijski klasiki in tudi z rezultatom celotne ekipe. Menim, da bomo tudi v prihodnje prikazali še kaj dobrega."

Optimistično čakajo naslednje dirke

Žak Eržen: Zelo sem zadovoljen z rezultatom na moji prvi belgijski klasiki in tudi z rezultatom celotne ekipe. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Izjemno zadovoljen je bil tudi selektor Nace Korošec: "Na dirko smo se odlično pripravili, fantje so poznali vse ključne odseke in vedeli, kaj lahko pričakujejo. Kljub močni konkurenci in zahtevni dirki, so se celo dirko vozili v ospredju in kontrolirali potek. Bili so praktično v vseh kombinacijah. V predzadnjem krogu se je Gregi Podlesniku z manjšo skupino uspelo preseliti do ubežnikov, ki so nato složno sodelovali do cilja. Deset kilometrov do cilja se je naredila zadnja selekcija, v ospredju so ostali še trije. V sprintu je potem Podlesniku nekoliko zmanjkalo moči in zasedel je tretje mesto. Se je pa v ozadju izkazal Žak Eržen, ki je odsprintal zasledovalno skupino in dosegel peto mesto. Z nastopom in pristopom vseh sem zadovoljen, optimistično čakamo naslednje dirke Pokala Narodov z dirkami Gent-Wevelgem in Paris-Roubaix."

Slovenska vrsta še nekaj dni ostaja v Belgiji na treningu, kjer bo konec marca nastopila še na dirki Gent-Wevelgem. S tem pa nastopov na tlakovanih cestah še ne bo konec. Čaka jih namreč še dirka na zloglasnem "severnem peklu", na dirki Paris-Roubaix. Glede na prikazano formo lahko pričakujemo še kakšen odličen rezultat, sporočajo iz Košarkarske zveze Slovenije.

Preberite še: