Avtor:
A. T. K.

Sreda,
18. 3. 2026,
11.41

Milano–Torino 2026

Roglič je nazaj in to na dirki, kjer je že slavil #video

Primož Roglič Milano-Torino 2021 | Primož Roglič sezono nadaljuje na najstarejši kolesarski klasiki Milano–Torino, kjer je ob zadnjem nastopu, leta 2021, zmagal. | Foto Guliverimage

Primož Roglič sezono nadaljuje na najstarejši kolesarski klasiki Milano–Torino, kjer je ob zadnjem nastopu, leta 2021, zmagal.

Potem ko je v nedeljo po zadnji etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja kazalo, da bomo na naslednji nastop Primoža Rogliča čakali skoraj mesec dni – 6. aprila naj bi namreč nastopil na Dirki po Baskiji – se je 36-letni Zasavec v tekmovalno karavano vrnil že danes. V Italiji je eden glavnih favoritov za zmago na najstarejši kolesarski klasiki Milano–Torino, ki bo letos na sporedu že 107. Dirko so prvič izpeljali leta 1876, vendar je zaradi organizacijskih in drugih težav niso prirejali vsako leto. Roglič je na tej dirki slavil že leta 2021. Start današnje preizkušnje je bil ob 11.55.

Enodnevna dirka Milano–Torino se je začela v mestu Rho, po 174 kilometrih pa se bo končala pred znamenito baziliko Superga nad Torinom. Zmagovalca bo skoraj zagotovo odločil zahteven zaključek na Supergi, enem najbolj prepoznavnih kolesarskih vzponov v Italiji. Prav tam je Primož Roglič, takrat še v dresu ekipe Jumbo-Visma, leta 2021 premagal Adama Yatesa, ki je takrat vozil za Ineos. Tadej Pogačar je na tej dirki takrat osvojil četrto mesto.

Roglič je na dirki Milano-Torino zmagal leta 2021:

Prvih 150 kilometrov dirke je povsem ravninskih, zato bodo kolesarji predvsem varčevali z energijo in čakali na odločilni del preizkušnje. Sledi silovit boj za položaje pred vzponom proti baziliki Superga, ki je dolg 4,3 kilometra s povprečnim naklonom 9 odstotkov.

Kolesarji bodo vrh Supergo dosegli dvakrat. Prvič bo to približno 20 kilometrov pred ciljem, nakar sledi spust nazaj proti mestu, in nov vzpon na znameniti vrh, tokrat z dodatnimi zadnjimi 600 metri, ki so strmi vse do ciljne črte.

Profil dirke Milano-Torino:

Milano-Torino 2026 | Foto:

Na startni listi je tudi letos zbrana močna konkurenca. Med favoriti sta Roglič in njegov ekipni kolega Giulio Pellizzari (ki je še pred dnevi tarnal nad poškodbo tetive) iz ekipe Red Bull–BORA, ki sta bila med ključnimi akterji nedavne dirke Tirreno–Adriatico. Nevarna bosta tudi Tom Pidcock, ki je na takšnih zaključkih vedno zelo močan, ter Derek Gee (Ineos). V širši krog favoritov sodijo še Tobias Halland Johannessen (Uno-X), lani tretji na tej dirki, Michael Storer (Tudor), Cian Uijtdebroeks (Movistar) in Jan Christen (UAE Emirates).

Na startu ni lanskega zmagovalca Isaaca del Tora, zmagovalca dirke Tirreno-Adriatico. Mehičan bo izkoristil nekaj dni premora za pripravo na sobotni prvi spomenik sezone, Milano–Sanremo, kjer bo pomočnik Pogačarja.

