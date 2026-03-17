Ž. L., STA

Torek, 17. 3. 2026, 12.07

Lestvica UCI

Tadej Pogačar kraljuje na vrhu, Primož Roglič veliko pridobil

Tadej Pogačar ostaja na vrhu lestvice UCI, Primož Roglič je po novem 26. kolesar sveta. | Foto Red Bull - BORA - hansgrohe

Tadej Pogačar ostaja na vrhu lestvice UCI, Primož Roglič je po novem 26. kolesar sveta.

Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ostaja na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze UCI. Drugi je njegov moštveni kolega pri UAE Team Emirates-XRG Mehičan Isaac Del Toro, ki je zaostanek po zmagi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja zmanjšal na 4.156 točk. Primož Roglič je po petem mestu na tej dirki napredoval za 13 mest.

Sportal Skrivali so, da se je Pogačar resno poškodoval po trku v Vismin avtomobil

Tretji za Tadejem Pogačarjem in Isaacom del Torom ostaja nedavni zmagovalec dirke Pariz–Nica, Danec Jonas Vingegaard.

Peti na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja Primož Roglič je popravil svojo uvrstitev na svetovni lestvici za 13 mest in je po novem 26. kolesar sveta.

Njegova naslednja preizkušnja bo predvidoma Dirka po Baskiji, ki je na sporedu v začetku aprila.

Od preostalih slovenskih kolesarjev je Matej Mohorič 226., Jakob Omrzel 262., Matevž Govekar 314., Gal Glivar 530. in Tilen Finkšt 559.

Slovenija (14.947 točk) je v seštevku držav zdrsnila na peto mesto. Pred njo so Belgija (18.330), Danska (17.140), Italija (15.533) in po novem tudi Francija (15.083).

Na ženski lestvici je na vrhu Nizozemka Lorena Wiebes, najboljša Slovenka Urška Žigart je na 39. mestu.

Sportal Brez presenečenj, Isaac del Toro novi lastnik Neptunovega trizoba, Roglič peti
Sportal Fant, ki je Pogačarja prosil za očala, se razvija v enega od kapetanov Rogličeve ekipe
