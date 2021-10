Kolumbijski "superman" se vrača "domov"

Za kazahstansko moštvo je Miguel Angel Lopez že tekmoval, in sicer vse od prihoda v profesionalno karavano leta 2015 do konca lanske sezone. V karieri je zabeležil 21 zmag in velja za enega najboljših hribolazcev. Na velikih tritedenskih dirkah ima dve uvrstitvi na oder za zmagovalce, na Vuelti in Giru v letu 2018 je bil namreč skupno tretji.

Lopez je nazadnje kolesaril na dirki po Španiji, kjer je jezen zaradi taktike moštva in okoliščin na sami preizkušnji odstopil v predzadnji etapi. Pred tem je bil v skupnem seštevku na tretjem mestu in dobil najtežjo preizkušnjo na Altu d'El Gamoniteiru v 18. etapi.

Tretjič zapovrstjo je na koncu španska pentlja pripadla slovenskemu asu Primožu Rogliču, ki je slavil pred Lopezovim tedanjim moštvenim kolegom, Špancem Enricom Masom.

Z nastopi za kazahstansko ekipo ima že večletne izkušnje. Foto: Guliverimage

Po skoraj mesecu dni sta se Lopez in zdaj že njegovo nekdanje moštvo v začetku oktobra le dogovorila o prekinitvi pogodbe, ki jo je s španskim kolektivom podpisal do konca leta 2023, pot pa je nato Kolumbijca po nekaj tednih premisleka "vodila domov", kot je dejal v objavi kazahstanskega moštva.