Mezgec drugi dan zapored v boju za zmago

V etapi od Hegre do Maraje (142,2 km) je odločitev padla v zadnjih nekaj 100 metrih, sprint je namreč potekal nekoliko navkreber, a ravno dovolj, da so bili v ospredju še naprej sprinterji. Med njimi bi moral biti tudi Dylan Groenewegen, a je zaradi prebavnih težav pred startom etape odstopil. Posledično je prvi sprinter ekipe Jayco-AlUla postal Luka Mezgec. Merlier je hitro začel pospeševati, do ciljne črte pa je zadržal malenkostno prednost pred drugouvrščenim Francozom Bryanom Coquardom (Cofidis). Tretje mesto je zasedel do danes vodilni Nizozemec Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL).

Mezgec ni imel moči, da bi posegel v boj za etapno zmago, ciljno črto je z nekaj kolesi zaostanka prečkal kot peti, a v času zmagovalca. "To je bilo res zahtevnih zadnjih 300 m, fantje so me pripeljali v odličen položaj, a trenutno mi manjka nekaj odstotkov, da bi lahko posegel višje," je po etapi za svojo ekipo na družbenih omrežjih dejal 35-letni Kranjčan.

V skupnem seštevku je Mezgec kljub vsemu napredoval za 15 mest in je po novem šesti, saj so v zahtevnem zaključku nastale določene razlike. Za vodilnim Merlierjem slovenski sprinter po štirih etapah zaostaja 24 sekund. Drugo mesto pripada van Udnu (+0:04), tretji pa je po novem Coquard (+0:14).

V soboto bo na sporedu zadnja in najbolj zahtevna etapa od starega dela AlUle do razgledne ploščadi Harrat Uvajrid (150,2 km). Kolesarje slabih 12 kilometrov pred ciljem čaka 2,8 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 12,5 % do vrha planote, nato pa še devet kilometrov rahlo navzdol do ciljne črte.