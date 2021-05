Maraton Franja v načrtovanem junijskem terminu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji se bodo letos lahko pomerili na največji rekreativni kolesarski prireditvi pri nas. Za izvedbo jubilejnega 40. maratona Franja ni nikakršnih zadržkov več. Kolesarski maraton bo v načrtovanem terminu, v soboto in nedeljo, 12. in 13. junija

Trenutne epidemiološke razmere v državi omogočajo izvedbo kolesarske prireditve ob upoštevanju higienskih in zdravstvenih protokolov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom ter ob predhodni predložitvi negativnega PCR- ali hitrega testa. Udeležba na tej rekreativni preizkušnji pa bo mogoča tudi ob predložitvi potrdila o cepljenju ali prebolelem covidu-19.

"Maraton Franja BTC City tudi letos bo. Organizatorji - Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in drugih partnerjev - z veseljem napovedujemo, da bo letošnji drugi junijski vikend v znamenju 40. jubileja tega praznika kolesarstva. Maraton bo potekal ob upoštevanju vseh potrebnih proticovidnih ukrepov, navodil zdravstvene stroke in mednarodne kolesarske zveze," so zapisali na spletni strani organizatorja.

Pet različnih preizkušenj

Letošnji bo vključeval pet preizkušenj različnih zahtevnosti: v nedeljo bosta na sporedu Maraton Franja BTC City (156 km) in Triglav mali maraton Franja (97 km), v soboto pa preizkušnje na Kongresnem trgu Barjanka Hervis (83 km), IKEA Family družinski maraton (25 km) in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1200 m).

Novost letošnjega programa je start zadnje, pete etape dirke po Sloveniji v BTC City Ljubljana; celotna etapa bo namreč potekala po trasi male Franje in se končala v Novem mestu.

Gorazd Penko: 13. junija bo zelo živahno "Zelo živahno bo v nedeljo, 13. junija, v Gorenji vasi, kjer se bodo združile vse tri preizkušnje. Najprej bo mimo pridrvela karavana dirke po Sloveniji, okoli 20 minut za njo najhitrejši na veliki Franji, nato še najhitrejši na malem maratonu," je povedal direktor prireditve Gorazd Penko za današnjo izdajo časnika Delo. Foto: Sportida "Ob prihodu na startni prostor katerekoli od preizkušenj bo seveda obvezna nošnja maske in vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje. Udeležbe pa ne bomo omejevali. Če je omogočena polovična zasedenost na nogometnih stadionih in bi lahko teoretično tekme Olimpije ali Maribora obiskalo več kot 4000 gledalcev, ne vem, zakaj bi omejevali udeležbo na takšni rekreativni prireditvi, na kateri so udeleženci skupaj le nekaj minut," je še dejal Penko.

Prvi maraton Franja v svoji krstni izvedbi so izpeljali 22. julija 1982 na pobudo Zvoneta Zanoškarja, Toneta Fornezzija Tofa in Ivana Winklerja.

Slovenski junijski kolesarski praznik bo popoln. Domači kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je ravno danes potrdil, da bo nastopil na dirki po Sloveniji. Velika in mala Franja bosta tako sovpadli z odločilno etapo slovenske kolesarske pentlje z lanskim zmagovalcem prestižne dirke po Franciji Pogačarjem, ki na glas napoveduje boj za zmago na dirki po Sloveniji.

