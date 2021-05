Pogačar sporočil veselo novico

Junak lanske Dirke po Franciji Tadej Pogačar je že po koncu belgijske klasike Liege-Bastogne-Liege, ki jo je osvojil v velikem slogu, napovedal, da bo najverjetneje pred odhodom v Francijo, kjer bo branil lansko zmago, nastopil na dirki Po Sloveniji.

Uradne potrditve vse do danes ni bilo. Vesela novica je zdaj prišla iz njegovega tabora UAE Team Emirates. Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo lahko tako na največji slovenski dirki med 9. in 13. junijem spremljali njegov pohod do morebitne prve skupne zmage. Do zdaj je na njej nastopil trikrat, več od bele majice pa mu ni uspelo osvojiti.

A ni to edina dirka na slovenskih cestah pred slovitim Tourom, na kateri bo dirkal. Nastopil bo tudi 18. junija na svojem kriteriju v Komendi, prav tako na državnem prvenstvu 20. junija v Kopru, Tour de France pa se bo začel 26. junija.

Dirka, na kateri bi rad zmagal

"Resnično sem navdušen, da se bom počasi vrnil in dirkal na domačih cestah. Od zadnje dirke v Liegeu sem imel veliko najrazličnejših obveznosti, vendar se počutim dobro. Pripravljen sem na nove izzive. Nazadnje, ko sem dirkal na dirki Po Sloveniji, sem do zmage pomagal sotekmovalcu Ulissiju (Diego Ulissi, op. a.). V Slovenijo prihajamo s ciljem, da obranimo lansko zmago. Z veseljem prihajam domov. To je dirka, na kateri bi tudi sam zelo rad zmagal," je povedal slovenski šampion, ki je trenutno na višinskih pripravah v Sestrieru.

Tako se je letos veselil zmage na najstarejši klasiki Liege-Bastogne-Liege. Foto: Guliverimage

Prvič v zgodovini se bo tako zgodilo, da bo dirka Po Sloveniji gostila zmagovalca prestižne dirke Tour de France. Prav zaradi njega bo največja slovenska kolesarska pentlja deležna še toliko večje pozornosti.