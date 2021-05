Invazija Špancev v Slovenijo

Med 20 ekipami na letošnji kolesarski dirki Po Sloveniji bodo poleg treh slovenskih tudi kar tri španske ekipe. Do zdaj sta nastopili le dve, leta 2010 Xacobeo Galicia in leta 2011 Geox, za katerega je kolesaril Marko Kump.

Italijani, ki so s svojimi ekipami stalnica vse od prvih dirk in ki so včasih nastopili s kar šestimi ekipami, bodo letos kolesarili le z dvema - Bardiani-CSF-Faizane in Androni Giocatolli - Sidermec, sicer dolgoletnima gostjama na slovenskih cestah.

Španski kolesarji prevladujejo v sestavi ekip letošnjih novincev na dirki: Equipo Kern Pharma, Caja Rural - Seguros RGA in Euskatel - Euskadi. Vse tri ekipe so iz druge svetovne lige UCI ProTeam in za vse tri bo to prvi nastop na naši dirki. Prav zanimivo bo videti, katerih kolesarjev bo poleg Slovencev največ na dirki. Morda Špancev?

Španija je kolesarska dežela. Do zdaj jim nismo bili tako blizu, kar pa se je očitno spremenilo, saj smo postali bolj zanimivi za njihove nastope. Če ne štejemo našega "Španca" Blaža Jarca, je do zdaj nastopilo 25 Špancev, skupaj so zbrali 27 nastopov. Najbolj znana med njimi sta Carlos Sastre, ki ga je leta 2011 k nam pripeljal Marko Kump, in Mikel Nieve, ki je leta 2015 nastopil za SKY. Omar Fraile (Team Dimension Data 2016), Beñat Intxausti (SKY 2016) in Juan José Cobo (2011 GEOX) so prav tako sama znamenita imena iz zgodovine dirke. Si bomo katerega zapomnili letos?