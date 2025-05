Luka Mezgec vabi rekreativce, da se preizkusijo v kraljevski etapi #video

Ljubitelje kolesarstva letos med dirko Po Sloveniji čaka poseben izziv, saj bodo lahko odpeljali del kraljevske etape tudi sami. My Tour of Slovenia 2025 bo v soboto, 7. junija, popeljal rekreativne kolesarje po trasi 4. etape dirke Po Sloveniji iz Mozirja na Golte. Gre za edinstveno priložnost, da tudi rekreativci okusijo izziv profesionalcev in postanejo del največjega kolesarskega spektakla v Sloveniji. Da se preizkusijo na omenjeni trasi, vse, ki so dovolj pogumni, vabi tudi Luka Mezgec.

Medtem ko se bodo profesionalni kolesarji že tradicionalno pomerili na petih etapah dirke, ki bo tokrat potekala od 4. do 8. junija 2025, pa bo premierno izvedena etapna preizkušnja za rekreativne cestne kolesarje My Tour of Slovenia, ki bodo lahko v soboto, 7. junija 2025, po idilični savinjski regiji preizkusili svoje "kolesarske vate" na delu kraljeve, 4. etape dirke Po Sloveniji Maribor–Golte ter tako na isti dan kot profesionalni kolesarji doživeli, kaj pomeni biti del karavane in kako zmagovalni so občutki, ko je cilj dosežen. Slast dirke bodo doživeli pred profesionalci in jih tako lahko pričakali na cilju v navijaškem vzdušju.

Rekreativna različica My Tour of Slovenia bo imela start ob 9. uri Na trgu v Mozirju in cilj pri kabinski postaji na Golteh. 81,9 kilometra dolga trasa s skoraj dva tisoč metri višinske razlike bo potekala po za preostali promet zaprtih cestah.

Na ta poseben izziv pa je vse kolesarske navdušence povabil tudi član moštva Jayco AlUla Luka Mezgec:

Več o My Tour of Slovenia: