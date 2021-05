Legendarni trener z visokoletečimi hvalnicami na račun Pogačarja

Štiriinsedemdesetletni Francoz Cyrille Guimard, ki ga je ameriški kolesar Greg LeMond označil za najboljšega trenerja na svetu, je v pogovoru za francoski portal Cyclism’Actu izjavil, da je Tadej Pogačar, lanski zmagovalec Dirke po Franciji, že zdaj nad ravnjo petkratnih zmagovalcev Toura Bernarda Hinaulta in Eddyja Merckxa.

Nekdanji trener Cyrille Guimard je navdušen nad Tadejem Pogačarjem. Foto: Guliverimage

Guimard, nekdanji selektor francoske kolesarske reprezentance, vrhunski kolesar in športni direktor, danes pa športni komentator, očitno ve, kaj govori. Francoski Tour, največjo, najbolj cenjeno in najpomembnejšo dirko na kolesarskem koledarju, je osvojil že s tremi kolesarji, s Hinaultom, Laurentom Fignonem in Lucienom Van Impejem.

"Zdi se, kot da se Pogačar nikoli ne muči"

Kot eno od zanimivosti, ki jo opaža pri Pogačarju, je izpostavil, da ima pri njem vedno občutek, kot da samo vozi kolo, ne glede na okoliščine dirke. "Nikoli se ne muči," pravi Guimard.

"Tudi ko je dirka na vrhuncu, nikoli ne daje občutka, kot da daje vse od sebe, ampak je vse skupaj videti zelo tekoče in enostavno. To je res zanimivo. Je isti kaliber kot Hinault, Merckx? Glede na njegove dosežke bi celo rekel, da je pred njima. Star je komaj 22 let, pa je že dobil Tour in Liège-Bastogne-Liège in bil pri komaj 20 letih tretji na Vuelti, za nameček je tam nanizal še tri etapne zmage."

Remco Evenepoel bo nastopil na Dirki po Italiji. To bo njegova prva dirka po hudem padcu avgusta lani na Lombardiji in prva tritedenska dirka. Foto: zajem zaslona

Velike upe polaga tudi v Evenepoela ...

Guimard velike upe polaga tudi v 21-letnega Belgijca Remca Evenepoela (Deceuninck – Quick-Step), ki je vse do hudega padca na dirki po Lombardiji zmagoval vse dirke po vrsti. "Da bi lahko rekli, da je Pogačar najboljši kolesar na svetu, bomo morali počakati na vrnitev Remca Evenepoela," je dejal. "Pred padcem je bil Evenepoel nepremagljiv. Zmagal je na vseh dirkah, ki se jih je udeležil. Zato počakajmo, da se vrne na prejšnjo raven in če mu to uspe, bomo videli, kdo ga lahko premaga."

Poudaril je, da je belgijski biser izjemen tako na klancih kot na kronometru, so pa njegova šibka točka spusti in pri tem mu padec prav na spustu dirke po Lombardiji ne bo kaj dosti pomagal, ravno nasprotno. "Ampak, če se nauči tudi te prvine, ga bo težko ujeti. Torej Pogačar ali Evenepoel? Počakajmo še malo. Ne pozabimo niti na Egana Bernala (presenetljivega zmagovalca Toura leta 2019, op. a.)," je opozoril.

Enaindvajsetletni Britanec Tom Pidcock (na fotografiji levo) že v svoji prvi sezoni med cestnimi kolesarji dokazuje, da sodi v sam vrh. Foto: Guliverimage

... in Pidcocka

Izpostavil je tudi kakovost Toma Pidcocka, še enega mladega kolesarja, ki je letos okrepil ekipo Ineos Grenadiers in dosega izjemne rezultate. Guimard je prepričan, da je tudi 21-letni Britanec, ki je svojo kolesarsko kariero tako kot Wout Van Aert in Mathiu van der Poel začel v ciklokrosu, sposoben zmagovati na tritedenskih dirkah.

Težava je le v tem, opozarja trener, da bo na teh dirkah konkurenca zavoljo Bernala, Pogačarja in Evenepoele, ki so prav tako še zelo mladi kolesarji, zelo močna. "V tej generaciji je več kolesarjev, ki so sposobni zmagovati na Touru v obdobju prihodnjih desetih let," je prepričan.

