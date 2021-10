Legendarni italijanski zvezdnik strmel v Pogačarja

Če ljubitelje kolesarstva vprašamo, kdo je Mario Cipollini, bodo kot iz topa izstrelili, da je govora o legendarnem italijanskem kolesarju, ki je blestel v šprintih in se je lahko pohvalil z 12 etapnimi zmagami na slovitem Touru in kar 42 na domačem Giru. Sinoči je bil na večerji, na kateri je bil tudi slovenski kolesarski prvak Tadej Pogačar, izmenjala sta nekaj besed.

"Včasih v danem trenutku ne dojameš prave vrednosti življenja. Včeraj sem bil na večerji z nekaj prijatelji in tema dvema ("svetima pošastma") in sem takoj doumel, kako izjemen večer imam. Poslušal sem Eddyja govoriti o kolesarstvu, ko je dirkal še sam in ko je komentiral zdajšnje dogajanje. Potem pa še Tadej, otrok, ki je videti še kot otrok, v resnici pa je najboljši kolesar na svetu. Užival sem v hrani, večkrat pa sem se zalotil, kako strmim v ti dve neverjetni bitji. Želel sem ju vprašati ogromno vprašanj, vendar mi jih je uspelo zastaviti le nekaj," je nekdanji italijanski kolesar Mario Cipollini opisal na družbenem omrežju snidenje z Eddyjem Mercxom, enim od najboljših kolesarjev vseh časov, in Tadejem Pogačarjem, ki v zadnjih dveh letih navdušuje na vseh ravneh.

Prav vsi trije na sliki so rojeni zmagovalci. Cipollini je blestel v šprintih, Pogačar pa navdušuje v Mercxovem slogu in zmaguje na tritedenskih dirkah (Mercx je Tour de France osvojil petkrat, Pogačar drugo leto zapored), klasike z največjo veljavo (letos je osvojil dva od petih spomenikov Liege-Bastogne-Liege in Dirko po Lombardiji) ...

In oba upokojena kolesarja sta trdno prepričana, da bomo v prihodnje še velikokrat slišali za Tadeja Pogačarja kot zmagovalca dirk na najvišji ravni kolesarstva.