Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je na najboljši mogoč način zaključil sanjsko sezono, v kateri je s svojo drugo zmago na Dirki po Franciji prevzel prvo mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci), danes pa z zmago na kolesarskem spomeniku, klasični dirki po Lombardiji, to prestižno uvrstitev še enkrat potrdil. V tej sezoni je poleg Toura tako osvojil še dva kolesarska spomenika, za nameček pa na olimpijskih igrah v Tokiu prišel še do bronaste medalje na cestni dirki.

Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je v svoji šele tretji sezoni med polnimi profesionalci spisal še eno epsko poglavje svojega kolesarskega življenjepisa. Letos je zmagal na Dirki po Združenih arabskih Emiratih, nato osvojil Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, pa aprila klasiko Liege – Bastogne – Liege, nato prvič v karieri še domačo dirko Po Sloveniji, julija je še drugič zapored slavil na največji dirki izmed vseh, francoskem Touru, pa mu je ostalo še dovolj moči za bronasto odličje na olimpijski cestni dirki v Tokiu, danes pa je sezono sklenil še z zmago na 115. Dirki po Lombardiji.

V imenitni družbi

"To je noro. Takšno sezono zaključiti na takšen način … Brez besed sem," se je zgodovinske prve zmage na italijanskem kolesarskem spomeniku veselil slovenski šampion. Postal je šele četrti kolesar, ki mu je v eni sezoni uspelo zmagati na Touru in v Lombardiji. Ta podvig je do zdaj uspel le še Italijanu Faustu Coppiju, Belgijcu Eddyju Merckxu in nazadnje Francozu Bernardu Hinaultu leta 1979. Pogačar se je spet znašel v najimenitnejši družbi, in le stežka si predstavljamo, kaj vse bo še uspelo doseči enemu najbolj nadarjenih kolesarjev na svetu.

Šele četrzi kolesar v zgodovini, ki mu je v eni sezoni uspelo zmagati na Touri in v Lombardiji. Foto: Guliverimage

"Vsaka zmaga mi pomeni veliko, ta pa še posebej"

Danes je odločilen napad sprožil na prelazu Ganda, kakšnih 35 kilometrov pred ciljem. Sledil mu je le Italijan Fausto Masnada, ga nato na spustu ujel, v ciljnem sprintu pa Slovencu ni bil kos. "Pričakoval sem, da bo šel z mano še kdo, ampak je bila očitno dirka do takrat dovolj težka, da so vsi razmišljali le o finalu. Zato sem šel solo. Vedel sem, da Masnada dobro pozna te ceste, vedel sem, da me bo na tehničnem spustu ujel, saj sem prvič vozil tu, nisem pa pričakoval, da mi nato ne bo pomagal. K sreči sva imela dovolj prednosti, da sva v cilj prišla pred konkurenti," je opisal dogajanje na prestižni dirki.

V zaključku sezone je imel slabe in dobre dni, je še povedal in dodal: "Danes je bil dober dan. Vsaka zmaga mi pomeni veliko, ta pa še posebej, saj sem dolgo sanjal o tem, da bi nekoč dirkal po Lombardiji, zdaj pa sem tu kot zmagovalec. Noro!"

Vedel je, da ga bo Fausto Masnada ujel na tehničnem spustu, ni pa pričakoval, da Italijan nato ne bo sodeloval v begu. Foto: Guliverimage

O zgodovini ne razmišlja, živi za trenutek

Na novinarski konferenci po dirki so Pogačarja spraševali, če se zaveda, da piše zgodovino. "Ta teden sem veliko poslušal o zgodovini, ampak sam o tem ne razmišljam. Samo vozim kolo in na vsaki dirki poskušam pokazati največ. Uživam v trenutku," je odgovoril. Prav Pogačar dokazuje, da v modernem kolesarstvu specialisti počasi izginjajo, je še slišal slovenski zvezdnik. "Dandanes moraš biti konkurenčen v vsem, če želiš zmagovati na grand tourih. Tako na enodnevnih dirkah, kronometrih, sprintih, vse to se dogaja na tritedenskih dirkah in vse te izkušnje lahko tam uporabim. To je krasen čas v kolesarstvu," o tem meni zmagovalec Lombardije.

Roglič trpel, veseli se dopusta

Domačin Masnada se je moral zadovoljiti z drugim mestom, s Pogačarjem pa sta ciljno črto prečkala 51 sekund pred skupino s Primožem Rogličem, Adamom Yatesom in svetovnim prvakom Julianom Alaphilippom. Tudi ti so sprintali, Yates je bil močnejši od Rogliča in je osvojil tretje mesto, Zasavec, ki je po osvojeni zlati medalji v vožnji na čas na olimpijskih igrah v Tokiu zablestel še na Vuelti in jo osvojil tretjič zapored, pa nato na klasikah Giro dell'Emilia in Milano – Torino, danes ni imel moči za zmago.

Primož Roglič je danes trpel in le čakal konec dirke. Foto: Guliverimage

"Zelo sem trpel, težko je bilo. Sploh če nimaš pravih nog, kar se mi je zgodilo danes. Četrto mesto je še kar spodoben izid. Zagotovo pa sem ciljal na kaj več, ampak na koncu preprosto nisem bil dovolj dober. Bila je sezona polna vzponov in padcev, vseeno pa mi je prinesla nekaj lepih spominov. Veselim se že dopusta," je v cilju v Bergamu izčrpan razlagal 31-letni Kisovčan, vesel, da je zmaga odšla v Slovenijo. "Če bi Tadeju lahko sledil, bi mu, a sem lahko le čepel tam in čakal na konec," je še priznal.

Pa prihodnost?

Naša najboljša kolesarja v zgodovini imata zdaj vsak po eno zmago na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege, Pogačar je izplenu dodal Lombardijo, zdaj pa bomo z nestrpnostjo čakali na začetek naslednje sezone, v kateri bosta Pogačar in Roglič zagotovo posegla po naslednjih prestižnih lovorikah. O načrtih za naslednjo vsaj Pogačar še ni imel nič konkretnega za povedati: "Moj cilj je samo karseda uživati v kolesarstvu. Ko tega užitka ne bo več, bo čas za nove načrte. Sicer pa se v prihodnje prav veliko ne bo spremenilo, šel bom na največje dirke in jih poskušal kar največ dobiti."

Ga bomo naslednje leto videli na Dirki po Italiji? "Zelo rad bi vozil Giro že naslednje leto, ampak težko rečem. Rad bi dirkal na Giru, Touru in Vuelti, ampak je to nemogoče. Pričakujem, da bo prioriteta spet Tour, ampak nikoli ne veš, bomo videli," še pravi Pogačar.