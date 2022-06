Roglič in njegov boj

Četrti dan bi bil lahko ključen v boju za končno zmago na Kriteriju po Dofineji. Na 32 kilometrov dolgem kronometru bi bile lahko razlike med kandidati, ki jih zanima končno slavje v nedeljo, velike.

Primož Roglič je osrednji kandidat za osvojitev francoske ceste, zato bo moral danes močno pritisniti na pedala. Ali bo to dovolj za etapno zmago, bomo videli nekaj po 16. uri, ko se bo zadnji na cesto podal lastnik rumene majice Wout van Aert.

Foto: A. S. O.

Rogličev moštveni kolega se je v torek osmešil, ko je v ciljnem šprintu prehitro dvignil roke v zrak in bil na koncu drugi za Davidom Gaudujem. Kljub vsemu si je znova oblekel rumeno majico vodilnega, potem ko je zmagal v prvi etapi.

Pred drugim Gaudujem ima v skupnem seštevku šest sekund prednosti, Roglič pa na osmem mestu zaostaja 16 sekund. A slovenski kolesarski šampion pogleduje proti tekmecem, ki bodo najbolj aktivni v zaključku dirke. V soboto in nedeljo sta namreč na sporedu dve gorski etapi.

Tam van Aert ne bo mogel slediti Rogliču in največjim konkurentom za skupno zmago. Težave je imel že v torek na zadnjem vzponu, a je Roglič nato pritisnil na zavoro, da je lahko Belgijec prišel do ciljnega šprinta. Prav današnji kronometer bi lahko bil ključen v boju za končni uspeh, saj bi se lahko med tekmeci naredile velike razlike.

In kdo so favoriti za današnjo zmago na kronometru? V prvi vrsti je specialist za posamično vožnjo Fillipo Ganna. Naslednji v vrsti je Wout van Aert. Primož Roglič, Ethan Hayter in Remi Cavagna so naslednji.

Vrstni red pred 4. etapo



1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. David Gaudu (Groupama-FDJ) +6

3. Victor Lafay (Cofidis) +12

...

8. Primož Roglič (Jumbo-Visma) +16