Ogrevanje pred Alpami in nova priložnost za Van Aerta

Kolesarje na Kriteriju po Dofineji danes čaka najdaljša etapa, 196,5 kilometra dolga šesta etapa od Rivesa do Gapa, v kateri bodo morali premagati štiri kategorizirane klance, dva druge ter po enega tretje in četrte kategorije. Za prave hribolazce bo to šele ogrevanje pred napornim koncem tedna, profil današnje etape pa spet ustreza vodilnemu kolesarju na dirki Woutu Van Aertu.

Pretežka za sprinterje in prelahka za hribolazce. To bi lahko rekli o šesti etapi letošnjega kriterija po Dofineji. S 196,5 kilometra je to najdaljša etapa 74. izvedbe te dirke, začela se bo v Rivesu in končala v Gapu.

Najprej kolesarje čakata klančka četrte in tretje kategorije, na 74. kilometru etape pa bodo dosegli vrh vzpona druge kategorije, Col de Rousset (1.233 m. n. v., 6,6 km vzpona s petodstotnim povprečnim naklonom). Sledi dolg spust, na 138. kilometru etape pa vrh drugega resnejšega klanca dneva, Col de Cabre (1.181 m. n. v., 9,1 km vzpona pri 4,6-odstotnem povprečnem naklonu). Do cilja jih nato čaka razgibana trasa z nekaj nekategoriziranimi vzponi in spusti, razmere pa so primerne tudi za uspešen pobeg ali kakšen daljši posamični napad.

Foto: zajem zaslona

Primož Roglič s kolegi iz Jumbo-Visme bo tudi danes na voljo Belgijcu Woutu van Aertu, ki ima še zadnjič na letošnji Dofineji priložnost za napad na etapno zmago, težko pa je tudi verjeti, da bi v današnji etapi lahko izgubil rumeno majico vodilnega na dirki.

Bolj nepredvidljivo dogajanje je mogoče pričakovati v soboto in nedeljo, ko bosta na sporedu pravi gorski etapi s ciljem v strm klanec. Takrat bosta štafetno palico pri Jumbo-Vismi prevzela Roglič in Danec Jonas Vingegaard, glavna aduta nizozemske ekipe na julijskem Touru.

Skupni vrstni red po 5. etapi: Mesto Kolesar Čas 1. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma 17;04:31 2. Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl + 1:03 3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:06 4. Ethan Hayter (VBr) Ineos Grenadiers 1:32 5. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 1:36 6. Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Victorious 1:49 7. Tao Geoghegan Hart (VBr) Ineos Grenadiers 1:55 8. Juan Ayuso (Špa) UAE Team Emirates 1:58 9. Matteo Jorgenson (ZDA) Movistar 2:00 10. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën 2:10

