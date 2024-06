Kraljevska etapa na mrzli Plaži, zbiranje bidonov in Dončić #foto

Kraljevska etapa na dirki Po Sloveniji je vedno nekaj posebnega. To, kar je bil lani Kolovrat nad Kobaridom, predlani Velika planina in pred leti Vršič, je bila letos Plaža na Krvavcu (z nič kaj plažnimi temperaturami). Najljubši vzpon Tadeja Pogačarja ima po novem posebno mesto tudi v srcu Pella Bilbaa , španskega kolesarja, ki se je z etapno zmago v 4. etapi dirke Po Sloveniji poklonil pokojnemu prijatelju Ginu Mäderju, ki se je prav na današnji dan pred letom dni hudo poškodoval pri padcu na Dirki po Švici in dan pozneje izgubil bitko za življenje. Kolesarji so v kraljevski etapi veselo delili bidone otrokom ob trasi, med zapisi na cesti pa je še posebej padlo v oko ime, ki ga na kolesarskih dirkah še nismo zaznali, Dončić.

Letošnja kraljevska etapa jubilejne 30. dirke Po Sloveniji se je končala z vzponom na Plažo na Krvavcu, 1581 metrov nad morjem, in z etapno zmago Španca Pella Bilbaa, s katero se je poklonil pokojnemu prijatelju Ginu Mäderju, ki se je prav na današnji dan hudo poškodoval pri padcu na Dirki po Švici in dan pozneje izgubil bitko za življenje. O tem je v petek spregovoril tudi v pogovoru za Sportal.

Ob trasi ciljnega vzpona danes sicer ni mrgolelo toliko ljudi, se jih je pa vseeno zbralo precej, s svojo energijo in glasnim spodbujanjem prav vseh v karavani, pa so jim zagotovo vsaj malenkost olajšali grizenje v klanec. Zanimivo je, da smo bili nekaj sto metrov pred ciljem na enem od ovinkov kar nekajkrat priča ponovitvi prizora iz letošnjega Gira, ko je Tadej Pogačar na vzponu na Monte Grappo pozdravljal otroke in jim delil bidone. Danes je bilo na slovenski pentlji podobnih prizorov kar precej.

Otroci ob trasi so danes res prišli na svoj račun. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Čerinov najljubši spomin na dirko Po Sloveniji prvo srečanje z Rogličem

Ob trasi so srečali tudi Primoža Čerina, nekdanjega vrhunskega kolesarja, in njegovo ženo Špelo. Nad razvojem največje domače kolesarske dirke je navdušen. "Vsako leto je na dirki več šampionov, vsako leto je lepše, in skoraj bi lahko rekel, da so vsako leto bolj zahtevne etape," je pohvalil razvoj največje domače kolesarske dirke.

Imen kolesarjev na asfaltu smo vajeni, tokrat je med njimi svoje mesto našel tudi Dončić. Foto: Ana Kovač

"Dirka se razvija in se je lepo usidrala v sklop dirk, ki ima težo v kolesarstvu. Na dirko imam tudi sam lepe spomine, morda mi je najljubši ta, da sem na tej dirki prvič spoznal Primoža Rogliča. Takrat je bil še fant, dirkal je za Adrio Mobil. Sicer pa je vsako leto na dirki zanimivo, organizatorji se res trudijo. Kar zadeva favorite, sem letos morda malce več pričakoval od slovenskih kolesarjev, še posebej od Domna Novaka, ki je očitno v petkovi 3. etapi naredil napako in zaostal, kar pa zadeva tujce, so v ospredju vsi pričakovali Jhonatana Narvaeza. Sicer pa je na startni listi tudi ogromno kolesarjev, ki se dokazujejo iz dirke v dirko, in težko je napovedati, kdo bo ravno na dirki Po Sloveniji odskočil."

Primož Čerin ima na dirko Po Sloveniji zelo lepe spomine, najraje pa se spomni prvega srečanja s Primožem Rogličem. Foto: Ana Kovač

Čerin se strinja, da je zaradi vse ostrejše konkurence na slovenski pentlji za kolesarje v slovenskih ekipah vse težje najti in zgrabiti priložnost za odmevnejši rezultat.

"Konkurenca se iz leta v leto zaostruje in razlika med World Tour ekipami in kontinentalno ligo, kamor sodijo naši, je vsako leto večja. Poleg tega je zdaj tako, da tudi World Tour ekipe na našo dirko pridejo zares dirkat in ne tako, kot so to počele v začetku, ko je šlo bolj za turizem. To je zdaj preteklost in prav zanimivo je, da so danes v begu tudi najbolj znane ekipe, kar pomeni, da jim je veliko do tega, da se pokažejo. Včasih tega ni bilo, in je bil v begih prostor tudi za kolesarje iz kontinentalnih ekip, zdaj tega ni več, vse je drugače," je ocenil Čerin.

Ali Čerin verjame, da bomo njegovega prijatelja Rogliča še kdaj videli na dirki Po Sloveniji? "Zmeraj težje, da se bo to zgodilo, ker je dirk res veliko in ker se je dirke začelo dojemati drugače kot nekoč. Če nekdo želi zmagati na dirki Po Sloveniji, bo to težko dosegel, če ne bo optimalno pripravljen. In če bo Primož še kdaj nastopil na dirki Po Sloveniji, bodo vsi pričakovali, da bo na dirki zmagal, in enako velja za Tadeja Pogačarja. Ista stvar. Če bi Tadej prišel na dirko Po Sloveniji v medpripravljalnem obdobju in ne bi bil stoodstoten, je vprašanje, ali bi zmagal. In če ne bi zmagal, bi se ljudje takoj razgovorili, da je z njim konec," razmišlja Čerin.

Štajnar Power, navijači Mihaela Štajnarja, kolesarja ljubljanske ekipe Gusto Santic. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Navdušena nad TV prenosom, ki Slovenijo prikazuje v najlepši luči

Na ciljnem vzponu smo srečali tudi skupino navijačev Mihaela Štajnarja – nadeli so si ime Štajnar Power –, ki je junija iz Save Kranj prestopil v ljubljanski Gusto Santic. "Na samem začetku smo jih ujeli na Škofljici, kjer smo navijali s celo ekipo in sosesko, potem pa smo se premaknili na cilj, kjer bomo združili prijetno s koristnim," nam je povedalo Štajnerjevo dekle Nina, navdušena nad podatkom, da je njen fant v kraljevski etapi pobral maksimalno število točk na prvem gorskem cilju etape in bil tretji na drugem. "Dirka Po Sloveniji mi je všeč tudi zato, ker s televizijskim prenosom kar najlepše prikazuje naravne lepote naše Slovenije, posredno pa so reklamirani tudi manjši kraji, ki sicer ne bi imeli toliko pozornosti. Super je tudi sama organizacija, prenos, vse," je pohvalila življenjska sopotnica kolesarja, enega redkih, ki je v zadnjih letih ugnal Pogačarja. Decembra 2022 mu je to uspelo na ciklokrosu v Stožicah.

Prijateljsko-navijaška naveza, ki smo jo srečali že na Giru. Tam so navijali za Pogačarja, na dirki Po Sloveniji pesti še posebej stiskajo za Mohoriča. Foto: Ana Kovač

Dirka v živo je nekaj povsem drugega kot na TV-ju

Med navijači smo naleteli tudi na kar precej takih, ki smo jih srečali že na letošnjem Giru, tudi na Janeza, strica Mateja Mohoriča, ki je danes seveda navijal za Mateja, v Italiji pa pesti stiskal za Pogačarja, in Pogijevega sovaščana Janeza, ki je kolesarstvo začel spremljati z vzponom kariere Pogačarja.

"Morda pridemo navijat tudi na Dirko po Franciji, še posebej etapo s ciljem v Riminiju, bomo videli. Če se nam bo ob vseh službah, ki jih opravljamo, izšlo, zagotovo pridemo," je povedal Mohoričev stric, ki kolesarstvo spremlja že vse od začetkov svojega nečaka, njegov prijatelj Janez pa je pripomnil, da je dirko čisto drugače spremljati na prizorišču kot pa pred televizorjem.

Foto: Ana Kovač

Zelena specialka čaka na Rogličevo vrnitev na dirko Po Sloveniji

Srečali smo tudi Branka Povšeta, ki ga poznamo kot neumornega prostovoljca, jamarja in skrbnika trboveljskega dimnika. Še posebej je povezan z Rogličem, s katerim ga povezuje pripadnost Zasavju.

"V čast Rogličevim uspehom smo na trboveljski dimnik, najvišjo zgradbo v Evropi, obesili štiri specialke. Rdečo za njegovo zmago na Vuelti, rumeno v čast temu, da je Roglič prvi Slovenec z rumeno majico na francoskem Touru, zlato specialko za zmago Rogliča na olimpijskem kronometru in roza za lansko zmago na Giru. Zdaj nam ostane samo še specialka zelene barve, ki bo mesto dobila povsem na vrhu dimnika, obesili pa jo bomo v primeru, da bo Primož še enkrat do konca kariere nastopil na dirki Po Sloveniji in zmagal v kraljevski etapi s ciljem na Kumu. Tega si res želimo in upamo, da bi se v roku treh let to res zgodilo. Lobiramo na vseh področjih," je povedal Povše.

Foto: Ana Kovač

Ob trasi smo naleteli tudi navijače iz Žirov, ki smo jih srečali že na Monte Grappi, na predzadnji etapi Gira, tokrat pa so etapo popestrili z napihljivim rožnatim plamencem, ki je že opažen na družbenih omrežjih.

"Uživamo, ko gledamo, kako se ljudje 'matrajo' in smo z njimi. Radi se tudi sami 'matramo', še raje pa hodimo na kolesarske dirke. Dirko Po Sloveniji spremljam odkar kolesarim, se pravi zadnjih sedem let," nam je povedal nekdanji smučarski skakalec Jurij.

Madžarska navijača obožujeta slovenske kolesarje. Foto: Ana Kovač

Na dirki smo srečali tudi navijača iz Madžarske. Razlog? "Tu sva zato, ker sva velika navijača slovenskih kolesarjev, od Pogačarja, Rogliča, Mohoriča, Novaka, Mezgeca, in vseh ostalih," sta povedala Madžara, ki sta nam poleg imen slovenskih kolesarjev zlahka zrecitirala tudi imena vseh najbolj znanih slovenskih turističnih biserov. V Sloveniji sta se ustavila samo za en dan, in to zgolj zato, da v živo pospremita največjo slovensko dirko.

Robi iz Šenčurja s slovensko trobojnico, ki menda prinaša uspehe slovenskim športnikom. Foto: Ana Kovač

Srečali smo tudi Robija iz Šenčurja, lastnika slovenske zastave, ki menda prinaša uspehe slovenskemu športu. “Lani sem bil z njo na Giru, ko je zmagal Roglič, štirikrat v Planici, ko so zmagali naši skakalci, v četrtek pa potujem v München, na evropsko prvenstvo slovenske nogometaše spodbujati na tekmi s Srbijo," je povedal.

Če Robijeva trobojnica res prinaša srečo, potem se nam za uspeh na drugi slovenski tekmi na Euru 2024 ni bati.

