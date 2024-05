Korenina ne pozebe! Wout van Aert znova na dirki.

Wout van Aert je v pogovoru z novinarji pred začetkom Dirke po Norveški dejal, da med kolesarjenjem ne čuti bolečin, ima pa še vedno težave po koncu treninga. "Poškodba še ni povsem pozabljena. Največ težav imam zaradi reber, ki pritiskajo na mišice, kar mi, če sem dolgo na kolesu, povzroča bolečine v hrbtu," je pojasnil.

Na dirke se je želel vrniti že prej, a to enostavno ni bilo mogoče: "Vse skupaj se je vleklo dlje, kot sem želel ali upal pričakovati. Poškodbo sem podcenjeval. Med rehabilitacijo sem imel svoje vzpone in padce, vse skupaj sem zelo težko sprejel. Bil sem sit tega, da moram dirke spremljati na televiziji."

Priznal je, da je bil zanj najtežji dan, ko je bila na sporedu dirka Pariz–Roubaix, ki je bila njegov osrednji cilj spomladanskega dela sezone. "To je bil zame zelo težek dan, takrat sem dojel, da sem od dirk še zelo oddaljen. Stanje se je začelo izboljševati šele pred dvema tednoma, ko smo odpotovali na priprave v Španijo. Do takrat sem sicer lahko vsak dan sedel na kolo, ampak od obiska Španije pa lahko tudi treniram."

Van Aert se je hudo poškodoval na dirki skozi Flandrijo.

Olimpijske igre verjetnejše kot Tour

Na Dirko po Norveški se tako podaja brez kakršnihkoli ambicij. "V idealni situaciji bi seveda želel zmagati v vseh štirih etapah, ampak na žalost to ni mogoče in glede tega ostajam realist. Upam pa, da se bom domov vrnil s samozavestjo in da se bom poleti lahko spet potegoval za zmage in to na največjih dirkah, kjer mislim, da je moje mesto."

Priznal je, da je večja verjetnost, da nastopi na olimpijskih igrah kot na Dirki po Franciji. "Nastop na olimpijskih igrah je verjetnejši. Kronometer je na sporedu čez dva meseca in glede tega sem imel še najmanj dvomov. Bom pa v Pariz odpotoval le, če bom lahko tam nastopil na najvišji ravni," je bil jasen van Aert.